’Sommige ploegen hebben wél positieve coronagevallen’

Deceuninck Quick-Step is momenteel - in tegenstelling tot enkele andere wielerteams - actief in Parijs-Nice. Lefevere begrijpt de paniek die bij enkele wielerploegen op dit moment heerst niet goed. „Ik raak nooit in paniek. Want angst is een slechte raadgever. Maar ik verdenk sommige ploegen ervan een dubbele agenda te hebben. Dat ze eigenlijk wel renners hebben die positief hebben getest op het coronavirus maar er niet voor durven uitkomen. Dat hoor ik alvast rondzingen in ’Radio Peloton’. Men spreekt wel eens over de omerta in het wielrennen, maar die bestaat niet. Renners kennen elkaar allemaal en er wordt veel gebabbeld.”

Lefevere verwijst daarvoor onder andere naar de situatie in de UAE Tour van de voorbije weken. „Mijn renners mochten samen met een aantal andere ploegen al na vier dagen naar huis, maar andere teams moesten toch twee weken in quarantaine in het hotel blijven. Zogezegd zonder dat ze een positief geval hadden. Dan begrijp ik hun paniek-reactie niet goed.”

De Vlaamse voorjaarsklassiekers gaan voorlopig nog door, maar Lefevere is er niet gerust op. „Je staat machteloos. We moeten afwachten, we kunnen niet anders. We willen het hele wielerjaar door winnen, maar de periode van de Omloop Het Nieuwsblad tot Luik-Bastenaken-Luik is onze core business. Hopelijk gaan die koersen door. We bibberen allemaal. Ik hoorde pas van iemand van de marketing-afdeling van onze hoofdsponsor Deceuninck dat ze een vip-tent voor 200 man op het parcours toch niet zouden laten doorgaan. Voor alle gemaakte kosten - tent, catering, etc. - kan je jezelf niet verzekeren. Wie wil dat risico lopen?”