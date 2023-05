Danny Makkelie steekt boven hele arbiterskorps uit

„Wat ik vooral mooi vind, is dat zulke grote namen op mij hebben gestemd. Al die mannen zijn niet zomaar voetballers geweest. Het zijn topspelers met grote carrières in het betaalde voetbal”, zegt de 40-jarige internationale arbiter. „Ze hebben allemaal in Oranje gespeeld, een aantal heeft WK-finales meegemaakt, zijn Europees kampioen geworden of hebben Europa Cups achter hun naam staan. Dat maakt voor mij de waardering nóg groter. Als dat soort mensen je de prijs geven, is het extra mooi, want zij zijn de kenners.”

Makkelie zegt dat het voor hem en zijn team (zijn vaste assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries) opnieuw een zinderend seizoen was. Buiten de Eredivisie had hij ook nog de hoogtepunten op het WK in Qatar. „We hebben prachtige potten gehad. Spanje tegen Duitsland, maar ook Argentinië-Polen. Een wedstrijd van de latere wereldkampioen. Maar in de Champions League was Chelsea-Dortmund ook fantastisch en recent de halve finale tussen Sevilla-Juventus in de Europa League nog.”

Bekijk ook: Orkun Kökcü gekozen tot Voetballer van het Jaar

Het grote publiek zou kunnen denken dat de Eredivisie-duels routineklusjes zijn. Zo ziet hij het niet. „Door de ervaring en je status kennen spelers je beter. Mijn kracht is de omgang met de spelers. Ik blijf rustig en dat zorgt voor acceptatie.”

Doelen zijn er nog genoeg. „Volgend jaar is het EK en in 2026 willen we weer op het WK zijn.”

De uitslag

Zo stemden de oud-internationals