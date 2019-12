Sport Kort: Heerenveen zonder Odgaard tegen Heracles

15.05 uur: Sc Heerenveen moet het zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo stellen zonder Jens Odgaard. De Deense spits heeft aan het met 2-0 gewonnen bekerduel met Roda JC van dinsdag een voetblessure overgehouden. Odgaard speelde de bekerwedstrijd wel uit.

De 20-jarige Odgaard heeft dit seizoen zeven keer gescoord voor Heerenveen. Daarmee is hij topscorer van de Friezen.

Heerenveen en Heracles staan respectievelijk 7e en 9e in de eredivisie. Het duel tussen de subtoppers begint om 18.30 uur.

Tennis: Rus snel klaar in Limoges

13.58 uur: Het is tennisster Arantxa Rus niet gelukt de tweede ronde te bereiken van het kleine WTA-toernooi in Limoges. De nummer 2 van Nederland moest op het indoortoernooi in Frankrijk in de openingsronde haar meerdere erkennen in de Roemeense Ana Bogdan. Het werd 7-5 6-2.

Bogdan is de nummer 105 van de wereld, Rus staat twaalf plaatsen hoger. De mondiale nummer 93 schreef dit jaar tien ITF-toernooien op haar naam, waardoor ze deelname aan de Australian Open veiligstelde. Het nieuwe tennisseizoen begint voor de vrouwen op 4 januari.

Rus was de enige Nederlandse speelster in Limoges. Anderen gaven de voorkeur aan de NK tennis, die deze week in Alphen aan den Rijn plaatsvinden.

Tafeltennis: Heister stopt als bondscoach tafeltennissers

12.04 uur: Danny Heister treedt op 1 januari 2020 terug als bondscoach van de Nederlandse mannen. Dat meldt de Nederlandse tafeltennisbond (NTTB).

Na het afgelopen EK, waarop zijn team in de groepsfase werd uitgeschakeld, besloot Heister voor zichzelf dat hij wilde stoppen met zijn rol als bondscoach. De Nederlandse heren kunnen zich niet meer kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Omdat het beschikbare budget voor de heren zeer klein is, is er in 2020 een beperkt internationaal programma voor Oranje. Die omstandigheden spelen mee in de keuze van Heister om te stoppen als bondscoach. „Er is minder geld voor topsport en hierdoor is de kalender minder goed gevuld. Dat is jammer en dat doet pijn”, zegt Heister daarover.

Heister was als speler actief op drie Olympische Spelen en verdeelde met Trinko Keen de Nederlandse titels tussen 1991 en 2008. Samen behaalden ze ook twee EK-medailles.

Josh Hart (3) beleeft met de New Orleans Pelicans geen al te beste tijden in de NBA. Ⓒ USA Today Sports

NBA: dertiende nederlaag op rij

08:27 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben New Orleans Pelicans de dertiende nederlaag op rij bezorgd. Het is de slechtste reeks in de historie van de Pelicans. De Nets wonnen pas in overtime in New Orleans: 108-101. Spencer Dinwiddie nam 31 punten voor zijn rekening, waarvan zes in overtime. Dinwiddie scoorde voor de vijfde achtereenvolgende keer meer dan twintig punten.

De thuisploeg begon het laatste kwart met een voorsprong van drie punten en kreeg in de slotfase de mogelijkheid de reeks nederlagen te beëindigen. Zover kwam het niet en in de overtime maakte Dinwiddie de eerste vier punten, waarna de Nets de voorsprong niet meer weggaven. Utah Jazz won met 109-102 van Orlando Magic. Donovan Mitchell en Bojan Bogdanovic waren samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de productie van Jazz: beiden waren goed voor 30 punten.

Nicholas Heiner Ⓒ ANP

Zeilen: geen wind zorgt op WK voor oponthoud

07:14 uur: Nicholas Heiner is op de derde dag van het WK in de Finn-klasse niet in actie gekomen. Omdat er woensdag te weinig wind stond in Australië werd er helemaal niet gezeild. In Australië is het momenteel bijzonder heet en in Melbourne was het 40 graden en nagenoeg windstil. Wedstrijdleider Mark Taylor heeft goede hoop voor de komende dagen. „Er is een matige tot stevige zuidenwind voorspeld voor morgen, hopelijk kunnen we dan drie wedstrijden varen”, aldus Taylor. De medalrace staat gepland voor zaterdag.

De 30-jarige Heiner had zich op de tweede dag opgewerkt naar de vierde plek in het klassement met 28 punten. De Nieuw-Zeelander Josh Junior leidt in Melbourne met 12 punten. De Kroaat Nenad Bugarin (26) en de Nieuw-Zeelander Andy Maloney (27) staan vlak voor Heiner.

Maud Megens Ⓒ BSR Agency

Waterpolo: Oranje verliest na strafworpen

06:49 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben op het toernooi om de Holiday Cup in de Verenigde Staten hun tweede duel nipt verloren. De ploeg van bondscoach Arno Havenga verloor na strafworpen van gastland VS: 22-23. Na de officiële speeltijd was de stand 18-18.

Maud Megens nam tegen de Amerikaanse speelsters vijf doelpunten voor haar rekening, Kitty-Lynn Joustra en Bente Rogge ieder vier. Vorige week verloren de waterpolosters nog met 11-5 van de regerend wereld- en olympisch kampioen.

Oranje had de eerste wedstrijd met 17-8 gewonnen van Canada. Nederland speelt in Princeton ook nog tegen Rusland en Italië. De Holiday Cup dient als voorbereiding op het EK, volgende maand in Boedapest. Havenga laat zijn ploeg daarom steeds in wisselende samenstellingen spelen.