’Tour-ist’ Lars Boom geniet in Alpen

„Daar heb ik geen idee van. Ik ben nu hier omdat ik al langer met het plan rondliep om met Kee de Tour eens te bezoeken. Vooral de reclamestoet vindt zij leuk. En ik moet zeggen: mij bevalt het ook wel op deze manier wat van de Ronde van Frankrijk mee te krijgen. Sowieso als toeschouwer in een bergrit als deze”, zei de oud-coureur van onder meer Rabobank, Astana en Lotto-Jumbo die eind 2019 stopte met wielrennen. „Van dat klimmen moest ik vroeger niet veel hebben.”

Hij zag van dichtbij het gevecht dat Wout Poels voerde om voldoende punten voor het bergklassement te vergaren. „Was mooi het opnieuw zo te volgen. Vroeger als klein mannetje ging ik ook naar de Tour met mijn oom en tante”, aldus de winnaar van een etappe over zijn geliefde terrein, de kasseien van Noord-Frankrijk (2014). „Wel jammer dat Roglic zoveel pech heeft gehad. Ik denk dat als hij niet zou zijn gevallen best een goede kans zou hebben gehad om de strijd aan te gaan met Pogacar.”

Boom had overigens nog een doel met zijn kortdurende trip. Zondag nam hij een kijkje bij de World Cup mountainbike in het naburige Les Gets, om de Hongaarse Kata Blanka Vas in actie te zien. Die renster behoort sinds 1 juni tot de ploeg van SD Worx, waarvan de Brabander volgend seizoen ploegleider wordt.