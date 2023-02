Aantal Nederlandse deelnemers ABN Amro-toernooi blijft vier na mislukte kwalificatiepogingen

De Jong moest het in twee sets afleggen tegen de Fransman Grégoire Barrère (7-5 6-2). Houkes verloor van Nikoloz Basilashvili uit Georgië (6-4 6-4) en Pontjodikromo redde het niet tegen de Rus Aslan Karatsev: 6-4 6-3. Karatsev stond in 2021 nog in de halve finales van de Australian Open, maar is nu afgezakt naar de 95e plaats op de wereldranglijst. De Rus verloor vorige maand op het ATP-toernooi van Pune in de halve finales van Griekspoor, die vervolgens zijn eerste ATP-titel veroverde.

Griekspoor heeft net als Van Rijthoven en Brouwer een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek voor de vijftigste editie van het ABN AMRO Open, dat maandag in Ahoy van start gaat.

Cressy verrast Rune en bereikt finale in Montpellier

De Amerikaanse Maxime Cressy heeft op het ATP-toernooi van Montpellier voor een verassing gezorgd door Holger Rune in de halve finales te verslaan. De 25-jarige Cressy, 51e op de wereldranglijst, voorkwam een finale tussen de nummers 1 en 2 van de plaatsingslijst. De Amerikaan klopte de 19-jarige Deen, nummer 9 van de wereld, in drie sets: 7-5 6-7 (3) 7-6 (4).

Cressy neemt het in zijn vierde ATP-finale op tegen Jannik Sinner. De als tweede geplaatste Italiaan liet zich niet verrassen door de 18-jarige Fransman Arthur Fils: 7-5 6-2. Sinner (21) heeft al zes toernooien op de ATP Tour gewonnen. Cressy veroverde vorig jaar zijn eerste titel. Hij verloor ook al twee finales.

Op het vrouwentoernooi in Linz werd de als eerste geplaatste Maria Sakkari ook uitgeschakeld in de halve finales. De Griekse nummer 7 van de wereld verloor in drie sets van Petra Martic: 3-6 6-4 6-4. De Kroatische neemt het in de finale op tegen de 21-jarige Russin Anastasia Potapova, die Marketa Vondrousova uit Tsjechië versloeg: 6-1 6-7 (4) 6-3.