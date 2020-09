Is corona-explosie bij Vitesse voorbode van een tumultueus Eredivisie-seizoen?

Edward Sturing staat zaterdagavond opnieuw voor de groep bij Vitesse. Ⓒ ANP/HH

ARNHEM - Vitesse maakt zich op voor een bijzondere Airborne-wedstrijd, het traditionele duel waarbij de Slag om Arnhem wordt herdacht en de veteranen uit de Tweede Wereldoorlog worden geëerd. Door het coronavirus is de herdenking rondom de thuiswedstrijd tegen Sparta ditmaal uiterst sober en zullen er geen veteranen aanwezig zijn. Dat laatste geldt ook voor acht leden van de technische en medische staf, die positief zijn getest op het coronavirus en in thuisquarantaine zitten. En dus ligt de leiding toch weer in handen van ’good old’ Edward Sturing, die afgelopen zomer had aangegeven echt niet meer als interim aan de slag te willen, maar nu vanzelfsprekend toch bijspringt.