Ritsu Doan schiet PSV langs Fortuna Sittard in beker

Niet Fortuna, maar doelman Joël Drommel was de gevaarlijkste tegenstander. Een voorzet glipte door zijn handen. Daarna liet hij een laag schot los om zich bij een doelworsteling alsnog op de bal te storten. PSV had op dat moment de leiding. Maar met Drommel onder de lat bood dat geen absolute zekerheid.

De koploper van de eredivisie beschikt met Roger Schmidt over een trainer met een heel grote motivatie om de beker te winnen. Dat lukte hem in 2014 met Red Bull Salzburg in Oostenrijk en later nog een keer bij Beijing Guaon in China. Hij dankte er voor een groot deel zijn reputatie aan. „Natuurlijk is de beker niet de grootste prijs, maar hij is wel voor altijd. Spelers en coaches kijken naar prijzen”, aldus de Duitser.

Van Bommel

De wedstrijd tegen Fortuna Sittard, dat met maar drie reguliere basisspelers aantrad, kwam volgens Schmidt voor PSV op het juiste moment. Hij kon spelers wisselen zonder dat het een negatieve impact had. Gakpo kreeg een helft rust. Doan speelde deze keer. Yorbe Vertessen deed dat vanaf de andere flank. „Er waren veel keuze-mogelijkheden terwijl de structuur van het team toch behouden bleef. Dat maakte het makkelijker”, zei Schmidt, die vorig seizoen voor een wedstrijd tegen Sparta zeven wijzigingen doorvoerde. Dat blijft zijn record. Gisteravond was, naast Vertessen, verdediger Armando Obispo de opvallendste naam in de basis.

Mark van Bommel is de recordhouder bij PSV. Die liet een paar jaar geleden voor het bekerduel met RKC Waalwijk zijn complete basisploeg aan de kant. De Eindhovense club verloor met 2-3 en beleefde de zoveelste deceptie in het bekertoernooi. Het absolute dieptepunt was er voor PSV in het seizoen 2007-2008. In het bekerduel met Jong Heerenveen stelde trainer Ronald Koeman met Manuel da Costa een speler op, die geschorst was. Dat leidde tot diskwalificatie.

Drommel

Door ingrijpen van toenmalig directeur Jan Reker is de administratie sindsdien beter op orde. Maar de negende en laatste beker dateert alweer van 2012. Een jaar later verloor PSV de finale van AZ en slaagde het er niet in om het honderdjarig bestaan luister bij te zetten. Daarna zat het bekertoernooi vol gif. Roda JC (2x), FC Utrecht, Sparta, Feyenoord, RKC Waalwijk en NAC waren te sterk. In de verkorte bekerversie vorig seizoen verloor PSV met Schmidt op de bank in de kwartfinale van Ajax.

Schmidt waakte in de aanloop naar de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, dat pas nog in de competitie met 4-1 verslagen werd, voor onderschatting. „Want dat is de eerste stap op weg naar een nederlaag”, zo hield hij zijn spelers voor. Die boodschap kwam over. Fortuna speelde met vier verdedigers en nog een linie van vier spelers kort ervoor. PSV bleef geduldig en voetbalde geconcentreerd. Het leidde na een half uur tot de 1-0 van Ritsu Doan, die vanaf de rechterflank naar binnen kwam en met een hard schot afrondde.

Fortuna leefde door het gestuntel van Drommel een beetje op en leek erin te geloven dat er wat te halen was. Met zijn tweede doelpunt zorgde Doan na een uur voor de marge die het met een keeper als Drommel onder de lat nodig heeft. Hij kreeg een ’publiekswissel’. Richard Ledezma maakte na lange absentie zijn rentree.