Nijhuis fluit topper Feyenoord - PSV

Nijhuis wordt langs de zijlijnen in De Kuip bijgestaan door assistent-scheidsrechters Rob van de Ven en Charl Schaap, Ed Janssen is de vierde official.

Het verschil tussen koploper Feyenoord en PSV bedraagt acht punten. Bij winst voor PSV ligt de titelrace weer open. Als Feyenoord wint, lijken de Eindhovenaren uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.

KNVB-beker

De KNVB maakte dinsdag ook bekend welke scheidsrechters volgende week de halve finales van het bekertoernooi fluiten. Dennis Higler leidt woensdag 1 maart het duel tussen Sparta Rotterdam en Vitesse, Kevin Blom fluit een dag later de ontmoeting tussen AZ en SC Cambuur. Beide mannen vervullen daarnaast bij de andere wedstrijd de rol van videoscheidsrechter.