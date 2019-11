Van Dijk de held bij nipte zege Liverpool

Virgil van Dijk eiste op Anfield de absolute hoofdrol voor zich op. De Nederlandse verdediger scoorde in de 18e en in de 24e met het hoofd. Twee keer kwam de afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold. Twee keer troefde de aanvoerder van Oranje de verdediging van Brighton op sprongkracht af.

Georginio Wijnaldum deed bij Liverpool net als Van Dijk negentig minuten mee. Voor Davy Pröpper gold dat aan de kant van Brighton. Pröpper was één van de betere spelers aan de kant van de gasten.

Van Dijk zorgt voor de 2-0. Ⓒ AFP

Lastige fase voor Liverpool

Liverpool speelde lange tijd een gewonnen wedstrijd, maar kwam in de slotfase nog wel in de problemen. Alisson Becker maakte een kwartier voor tijd hands en moest met rood vertrekken. Adrian kwam binnen de lijnen, maar stond niet op te letten op het moment dat de arbiter het sein had gegeven dat een vrije trap genomen mocht worden. Lewis Dunk schoot de bal er koeltjes in. Ondanks het slotoffensief van de gasten bleven de punten in Liverpool.

Leicester City krijgt zondag de kans om op acht punten van koploper Liverpool te komen. Leicester neemt het in eigen huis op tegen Everton. Eerder op de dag speelde Manchester City gelijk tegen Newcastle United: 2-2.

