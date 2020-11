ADO Den Haag heet Daryl Janmaat welkom

De verdediger zit zonder club sinds hij zijn doorlopende contract bij het Engelse Watford liet ontbinden. Janmaat, 34-voudig international, begon zijn profloopbaan bij ADO waar hij nu zijn conditie op peil gaat houden en mogelijk in aanmerking komt voor een contract.

„Ik ben in juli 31 jaar oud geworden, een leeftijd waarop je nog prima een aantal jaren mee kunt op het hoogste niveau”, liet de rechtsback, die hersteld is van een knieblessure, vorige maand weten. Watford, waar hij nog een contract voor twee seizoenen had, degradeerde afgelopen zomer uit de Premier League. Janmaat kwam eerder uit voor ADO Den Haag, Heerenveen, Feyenoord en Newcastle United.