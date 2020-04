ADO-trainer Pardew spreekt bonus tegen

„Onzin”, maakt de coach duidelijk op de website van ADO. „Als ik formeel gezien al recht zou hebben op een bedrag, zou ik dat nooit willen ontvangen. In deze lastige periode zou ik een eventuele bonus altijd teruggeven aan de club, die er vast en zeker een goede bestemming voor kan vinden.”

Pardew werd in december aangesteld bij ADO Den Haag en kreeg de opdracht de club te behoeden voor degradatie. Hij haalde zes punten uit zijn eerste acht duels. De Haagse club is op de zeventiende plaats geëindigd in de afgebroken eredivisie. „Natuurlijk is er sprake van opluchting, maar bescheidenheid is op zijn plaats”, zegt Pardew.

„Hoewel we nog het geloof hadden dat we onze missie konden volbrengen, stonden we er niet goed voor en zullen we nooit weten of het ons gelukt was. Maar juist omdat we niet wisten of het seizoen goed of slecht zou aflopen, had ik een andere uitkomst voor ADO Den Haag niet terecht gevonden. We tellen onze zegeningen en snappen de frustraties bij SC Cambuur en De Graafschap.”

De Engelse coach (58) zegt verder dat hij volledig begrijpt dat het seizoen is beëindigd. „Op dit moment speelt de wereld een veel belangrijkere wedstrijd: de strijd tegen het coronavirus. Laten we hopen dat er zoveel mogelijk mensen gezond blijven en dat het normale leven zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden.”

Pardew verblijft nog bij zijn familie in het Engelse Sussex, maar hij heeft van daaruit nauw contact met de spelers en de overige stafleden van ADO. „Ik hoop binnenkort weer naar Den Haag te kunnen komen. Dan zullen we ook gaan evalueren. Zeker is in ieder geval dat ik geen seconde spijt heb gehad van mijn overstap naar ADO Den Haag. Een prachtige club, met zeer betrokken en loyale fans.”