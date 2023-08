Met klinkende Ajax- zege en het ’oude motorblok’ kan Maurice Steijn verder

AMSTERDAM - Ajax heeft dankzij Mohammed Kudus een reuzenstap gezet naar de groepsfase van de Europa League en dat oogt als een schitterend afscheidscadeau. De aanvaller vertrekt bij Ajax. „Ik denk wel dat dit mijn laatste wedstrijd was in het shirt van Ajax”, zei hij direct na de met 4-1 gewonnen wedstrijd bij Ludogorets. Of het West Ham United of een club in Saoedi-Arabië betreft, kon Kudus nog niet zeggen. „We moeten zien wat er de komende dagen gaat gebeuren. Ik heb daar verder geen controle over. Er zijn nog onderhandelingen gaande en er moet nog een akkoord komen.”

Ajax-trainer Maurice Steijn Ⓒ ANP/HH