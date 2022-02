Hacker zet schaker Anish Giri schaakmat

Er verschenen beledigende teksten onder zijn naam op het net, terwijl ook zijn telefoonnummer enige tijd online stond. Tal van volgers waarschuwden de schaker, die na twee uur weer met zijn eigen foto te zien was en slechts de boodschap ’gehackt’ postte.

„Een hele rare hack”, postte Giri later. De ’nep-Giri’ sneerde onder meer naar zijn grote concurrent Magnus Carlsen. „Sergej Karjakin is de beste schaker die we op dit moment op de wereld hebben. Hij zal bij het volgende WK Carlsen afmaken”, luidde een bericht. Na tal van beledigingen, met name tegen collega-schakers, werd het een aantal van zijn meer dan 200.000 volgers duidelijk dat er sprake was van een hack.