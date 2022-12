Vivianne Miedema per brancard veld af bij Arsenal, vrees voor ernstige blessure

De international was in tranen en het publiek op de tribunes werd er stil van. Haar been was volledig ingepakt toen ze in de catacomben verdween, meldt de BBC. Het is nog onduidelijk wat haar blessure precies is, maar het lijkt erop dat ze haar knie heeft geforceerd nadat ze verkeerd landde op haar been na een mislukte actie om de bal te veroveren.

Bondscoach Andries Jonker zal hopen dat het met de ernst meevalt. Miedema is een belangrijke speelster voor Oranje, dat over zeven maanden meedoet op het WK in Nieuw-Zeeland en Australië.

Arsenal stond bij rust met 1-0 achter door een eigen goal van Frida Maanum. In de tweede helft slaagde de Londense club er niet in die achterstand ongedaan te maken. De Londense club wist zich ondanks de nederlaag te kwalificeren voor de kwartfinales.

Bij Lyon speelden twee internationals van Oranje mee: Damaris Egurrola en Daniëlle van de Donk. Van de Donk werd in de rust gewisseld.