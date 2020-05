Drama bij Atalanta: 19-jarige speler overleden

Rinaldi werd eind vorige week ineens onwel, en in het ziekenhuis bleek dat hij dat een hersenaneurysma had. Aan de gevolgen daarvan is hij maandagmorgen overleden.

Bij Atalanta staan de Nederlanders Hans Hateboer en Marten de Roon onder contract, alsmede Robin Gosens, oud-speler van Heracles Almelo. Rinaldi had zijn officiële debuut voor Atalanta nog niet gemaakt, afgelopen seizoen was hij uitgeleend aan Serie D-club Legnano AC.