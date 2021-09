Sport Kort: Naomi Osaka hervindt motivatie om te tennissen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Naomi Osaka hervindt motivatie om te tenissen

09.19 uur: Tennisster Naomi Osaka verwacht op vrij korte termijn terug te keren op de baan. De viervoudig winnares van een grand slam uit Japan zegt de motivatie weer terug te hebben gevonden. Door mentale problemen kwam ze de laatste maanden weinig in actie.

In mei trok Osaka zich terug van Roland Garros. Op de Olympische Spelen in eigen land stelde ze teleur en na haar nederlaag in de derde ronde van de US Open zei ze opnieuw een ’break’ te nemen om haar problemen op te lossen.

„Ik vind tennis nog steeds een prachtige sport”, zegt Osaka nu in een interview met HBO. „Ik kom ook zeker terug en zeer waarschijnlijk op korte termijn. Ik begin er weer zin in te krijgen. Of ik meteen al weer in staat ben toernooien te winnen maakt me niet zo veel uit. Als ik er maar weer bij kan zijn.”

Alex Palou eerste Spaanse winnaar IndyCar

08.33 uur: Autocoureur Alex Palou heeft de Amerikaanse raceserie IndyCar gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard die daarin slaagt. Hij finishte het afgelopen weekeinde als vierde in de Grand Prix van Long Beach en werd daardoor onbereikbaar voor de rest. De 24-jarige Palou nam dit seizoen pas voor de tweede keer deel aan de IndyCar.

De race in Long Beach werd gewonnen door Colton Herta.