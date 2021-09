Sport Kort: Valverde (41) maakt rentree in Ronde van Sicilië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbalsters Van der Vliet en Krullaars haken af bij Oranje

13.07 uur: Handbalsters Nikita van der Vliet en Nyala Krullaars missen de komende interlands van Nederland in de EK-kwalificatie tegen Wit-Rusland en Griekenland. Interim-bondscoach Monique Tijsterman heeft Lynn Knippenborg opgeroepen als vervanger.

Oranje speelt op 6 oktober tegen Wit-Rusland in Almere. Vier dagen later staat er een uitduel met Griekenland op het programma. Tijsterman maakte vorige week al bekend dat Estavana Polman weer aansluit bij het Nederlands vrouwenteam. De vedette van Oranje is weer voldoende hersteld van haar knieblessure.

Polman zal voorzichtig opbouwen. Ze speelt beide wedstrijden nog niet mee, maar zal wel de trainingen volgen. Lois Abbingh is de opvallendste afwezige in de selectie van Oranje. De topschutter is fysiek niet topfit en slaat de interlandperiode over.

Tijsterman is de tijdelijke opvolgster van de Fransman Emmanuel Mayonnade, die zijn contract als bondscoach na de Spelen niet heeft verlengd. Zij blijft aan tot en met het WK in december in Spanje.

Rashford van United hoopt op goed nieuws van dokter

13.07 uur: Marcus Rashford hoopt dat hij snel de training bij Manchester United kan hervatten. „Ik spreek vrijdag de dokter en hoop dat ik snel groen licht krijg”, laat hij via Twitter weten.

De 23-jarige aanvaller liet zich op 6 augustus opereren aan een schouder. Hij staat sindsdien aan de kant. Rashford miste al acht duels van United in verschillende competities. Hij ontbreekt deze week ook nog tegen Villarreal en Everton.

Valverde maakt rentree in Ronde van Sicilië

12.42 uur: Alejandro Valverde (41) maakt dinsdag zijn rentree in de Ronde van Sicilië. De Spaanse veteraan komt voor het eerst in actie sinds zijn zware val in de Ronde van Spanje. Op 20 augustus brak hij daar zijn rechtersleutelbeen tijdens de zevende etappe.

Begin september bevestigde Valverde dat hij ook volgend seizoen nog als profrenner actief is. Eerder dit jaar won hij onder andere een etappe in de Dauphiné. In de Waalse Pijl werd hij derde, in Luik-Bastenaken-Luik vierde. De Spanjaard wil zijn seizoen afsluiten in de Ronde van Lombardije, die in oktober wordt verreden.

Ook onder anderen de Italiaan Vincenzo Nibali, de Fransman Romain Bardet en de Britse viervoudige Tourwinnaar Chris Froome verschijnen aan de start van de vierdaagse Ronde van Sicilië.

Wielrenner Schwarzmann kiest voor Lotto Soudal

11.02 uur: Wielrenner Michael Schwarzmann fietst de komende twee seizoenen voor Lotto Soudal. De 30-jarige Duitser is toe aan een nieuwe uitdaging en verlaat na tien jaar Bora-Hansgrohe.

„Het is tijd voor iets anders”, zegt Schwarzmann. „Ik heb geen seconde getwijfeld toen ik deze kans kreeg. Ik heb de laatste jaren samengewerkt met sprinters als Pascal Ackermann, Sam Bennett en Peter Sagan. Volgend jaar wordt dat Caleb Ewan.”

Schwarzmann bereidde bij Bora-Hansgrohe vaak een massasprint voor.

Naomi Osaka hervindt motivatie om te tenissen

09.19 uur: Tennisster Naomi Osaka verwacht op vrij korte termijn terug te keren op de baan. De viervoudig winnares van een grand slam uit Japan zegt de motivatie weer terug te hebben gevonden. Door mentale problemen kwam ze de laatste maanden weinig in actie.

In mei trok Osaka zich terug van Roland Garros. Op de Olympische Spelen in eigen land stelde ze teleur en na haar nederlaag in de derde ronde van de US Open zei ze opnieuw een ’break’ te nemen om haar problemen op te lossen.

„Ik vind tennis nog steeds een prachtige sport”, zegt Osaka nu in een interview met HBO. „Ik kom ook zeker terug en zeer waarschijnlijk op korte termijn. Ik begin er weer zin in te krijgen. Of ik meteen al weer in staat ben toernooien te winnen maakt me niet zo veel uit. Als ik er maar weer bij kan zijn.”

Alex Palou eerste Spaanse winnaar IndyCar

08.33 uur: Autocoureur Alex Palou heeft de Amerikaanse raceserie IndyCar gewonnen. Hij is de eerste Spanjaard die daarin slaagt. Hij finishte het afgelopen weekeinde als vierde in de Grand Prix van Long Beach en werd daardoor onbereikbaar voor de rest. De 24-jarige Palou nam dit seizoen pas voor de tweede keer deel aan de IndyCar.

De race in Long Beach werd gewonnen door Colton Herta.