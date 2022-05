Mercedes-teambaas Toto Wolff: ‘We kijken niet of we de buurvrouw leuker vinden’

Wolff erkent dat Mercedes snel moet bepalen welke richting het opslaat met de auto, ook richting het volgende seizoen. ,,In Barcelona kunnen we de auto vergelijken met de manier waarop de auto ervoor stond tijdens de wintertests. Daarna moeten we in de spiegel kijken. Op dit moment zijn we nog steeds trouw aan het huidige concept. We zijn niet naar de buurvrouw aan het kijken of die leuker is of niet. Voordat we eventueel zouden switchen naar een ander concept, moeten we eerst leren begrijpen waar het nu mis gaat.”

George Russell profiteerde in Miami op het juiste moment van de safety car-situatie met zijn pitstop, passeerde vervolgens teamgenoot Lewis Hamilton en finishte voor zijn landgenoot als vijfde. Het gestuiter op de rechte stukken blijft Mercedes parten spelen.

Wolff: ,,Het is duidelijk dat er potentie in de auto zit, maar we snappen gewoon niet hoe we dat eruit kunnen halen. Het is een pijnlijk proces, want het duurt lang. En soms komt de data die we zien niet overeen met wat de coureurs voelen. Dat maakt het nog lastiger. Zij hebben hun handen vol aan de auto, die onvoorspelbaar is. We vliegen nog steeds in de mist.”