Cristiano Ronaldo besmet met corona

De Portugese superster ontbreekt woensdagavond als zijn land het in het kader van de Nations League opneemt tegen Zweden. Afgelopen zondag deed Ronaldo nog mee in de interland tegen Frankrijk. Die eindigde in 0-0.

Volgens de bond gaat het goed met de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar. „Hij vertoont geen ziekteverschijnselen en is in isolatie gegaan”, wordt in een verklaring gemeld.

Nog geen 24 uur geleden stuurde Ronaldo via Instagram nog een foto naar zijn ruim 240 miljoen volgers. Daarop is te zien dat de selectie van Portugal gaat dineren. Afstand van elkaar lijken de spelers niet te houden.