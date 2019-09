Oranje met houvast tegen Duitsland

Matthijs de Ligt, in de vorige wedstrijd tegen Duitsland trefzeker, is een van de Oranje-internationals die deze zomer een Europese toptransfer heeft gemaakt. Ⓒ FOTO’S HOLLANDSE HOOGTE & RENÉ BOUWMAN

Ronald Koeman staat morgen in Hamburg voor de vijftiende keer aan het roer bij Oranje. En voor de vierde keer treft de bondscoach Duitsland. Van de voorgaande drie duels met Die Mannschaft won hij er één (3-0), speelde hij er één gelijk (2-2) en verloor hij de laatste, eind maart in Amsterdam, in het kader van de kwalificatie voor EURO 2020 met 2-3. Er is een aantal redenen waarom de Oranje-fans hoopvol gestemd kunnen zijn over de goede afloop van het EK-kwalificatieduel, maar ook een aantal punten van zorg. TELESPORT zet ze op een rij en concludeert dat er voldoende houvast is om te stunten tegen de aartsrivaal.