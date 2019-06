Dit zijn de scenario’s voor Oranje bij winst en verlies

In dat geval reist Oranje door naar Rennes, waar het dan dinsdag in de achtste finales de nummer 2 uit groep D treft: Engeland, Japan of misschien zelfs Argentinië. Bij verlies tegen Canada vervolgt de Europees kampioen het WK in Parijs.

Zowel Nederland als Canada heeft na twee groepswedstrijden de maximale score van zes punten. Beide landen zijn daardoor al zeker van een plek in de achtste finales. Het doelsaldo van zowel Oranje als Canada is +3, maar de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman scoorde vaker (vier om drie).

Verlies Oranje

Als Oranje verliest, heeft het een dag minder de tijd om zich voor te bereiden op de achtste finales. In dat geval speelt de ploeg maandag in het Parc des Princes, de thuishaven van de Franse kampioen Paris Saint-Germain, tegen de nummer 2 van groep F: Zweden of de Verenigde Staten.