’PSV speelt dit seizoen echt niet meer in Eindhoven’

Laatste Eredivisie-optreden van PSV, tegen FC Groningen. Sam Lammers (r) in duel met Mike te Wierik. Ⓒ BSR Agency

Rolt de bal dit seizoen nog in de Eredivisie? Dat is toch de grote vraag in de Nederlandse voetbalwereld. De KNVB gelooft nog altijd in een positief scenario, terwijl burgemeesters van de diverse speelsteden net als Ajax, PSV en AZ liever een streep door de competitie zetten. John Jorritsma, de burgervader van Eindhoven, liet eerder deze week al duidelijk blijken dat wat de KNVB wil, niet gaat gebeuren.