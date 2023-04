Premium Het beste van De Telegraaf

Zelfde sprookje voor reservekeeper: Wellenreuther in de rol van Jones bij Feyenoord

Marcel van der Kraan

Feyenoordg-goalie Timon Wellenreuther maakt een sterke indruk. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De laatste keer dat Feyenoord kampioen van Nederland werd, stond er het hele seizoen een buitenlandse reservekeeper onder de lat. Als Feyenoord volgende maand voor het eerst in zes jaar weer de landstitel verovert, heeft opnieuw een reservedoelman een flink aandeel gehad. Zijn naam is dit keer Timon Wellenreuther. Hij kreeg alle credits bij de 3-1 zege van Feyenoord in de derby tegen Sparta op Het Kasteel.