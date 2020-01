KNVB wil finale Champions League 2026 naar nieuwe Kuip halen

„We willen heel graag die finale naar Rotterdam halen. Maar dat zal dan een heel sterke lobby vragen”, zei secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB in een toelichting op de ambities van de voetbalbond om meer internationale toernooien en evenementen naar Nederland te halen.

In de loop van dit jaar moet blijken of alle lichten op groen gaan voor een nieuw stadion op de oever van de Maas. Als de bouw doorgaat, is het de bedoeling dat Feyenoord in 2025 verhuist van De Kuip naar het nieuwe stadion waarin 63.000 toeschouwers kunnen. De Jong weet dat die capaciteit aan de krappe kant is om de finale van de Champions League te mogen huisvesten.

De Europese bond UEFA heeft als eis dat er 63.000 mensen het stadion in kunnen. „Dat is netto. Maar je zit ook met onder meer veiligheidsblokkades, waardoor niet alle stoelen gebruikt kunnen worden”, aldus De Jong. „Eigenlijk moet je dus zo’n 10 procent meer capaciteit hebben, rond de 70.000 plaatsen. Dat maakt het wat makkelijker. Ik zeg niet dat het niet lukt. Maar het is wel heel ambitieus.”

Komende zomer worden vier wedstrijden van het EK 2020 in Amsterdam gespeeld en de KNVB heeft ook het EK zaalvoetbal binnengehaald. Dat toernooi wordt over twee jaar in de Ziggo Dome (Amsterdam) en MartiniPlaza (Groningen) afgewerkt. De KNVB probeert ook de finale van de Champions League voor vrouwen naar Eindhoven te halen (in 2023) en wil tevens het WK voor spelers onder 17 jaar (2025) binnenhalen.

Daarnaast is de ambitie om het WK voor vrouwen in 2027 te organiseren, mogelijk in combinatie met andere landen. Het deelnemersveld van het WK gaat met ingang van het komende toernooi in 2023 van 24 naar 32 landen. „Dat wordt wel een uitdaging”, aldus De Jong, die daarom over de grens kijkt naar mogelijke mede-organisatoren.