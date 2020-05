Trainer Aston Villa verliest vader aan coronavirus

Dean Smith (49) is de tweede manager uit de Premier League die een naast familielid verliest als gevolg van het virus. Vorige maand overleed de moeder van Pep Guardiola, de Spaanse trainer van Manchester City.

„Ron was zijn hele leven supporter van Aston Villa en werkte vele jaren als steward op Villa Park”, meldde Aston Villa. „Hij droeg de liefde voor de club over aan zijn kinderen.” Smith zat in 1982 op de tribunes in De Kuip toen Aston Villa daar de Europa Cup 1 veroverde. „Iedereen bij de club is nu in gedachten bij Dean en z’n familie.” Aston Villa, de ploeg van oud-Ajacied Anwar El Ghazi, staat in de Premier League op de negentiende en voorlaatste plaats.