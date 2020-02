’Ajax heeft voor hetere vuren gestaan’

De Amsterdammers, die vorig jaar in extremis de Champions League-finale misliepen, gingen vorige week met 0-2 onderuit bij Getafe en moeten de schade aanstaande donderdag in de Johan Cruijff ArenA zien te repareren.

Waarom het nog kan? Babel wijst in gesprek met FOX Sports in eerste instantie naar de fanatieke Ajax-aanhang. „Thuisvoordeel is altijd goed.”

Sowieso moet de ploeg van Erik ten Hag de huidige nummer vijf van Spanje aankunnen, is de aanvaller van mening. „Ik denk dat we als Ajax zijnde voor hetere vuren hebben gestaan. We staan er positief in.”

Dat hij zijn topniveau nog niet vaak genoeg heeft gehaald, baart Babel - die afgelopen winter werd gehuurd van Galatasaray - geen zorgen. „Ik heb helaas nog niet laten zien wat ik kan, maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat nog wel komt.”

De Oranje-international moet naar eigen zeggen nog enigszins wennen. „Je moet je natuurlijk aanpassen aan je positie. In principe kan ik overal spelen en heb ik ook geen voorkeur, maar per wedstrijd is het anders. Dat ligt soms aan de tegenstander, daar heb je mee te maken. Als collectief spelen we ook niet lekker, dat maakt het lastig, maar ik zoek het altijd bij mezelf. Ik raak in ieder geval niet in de war.”

