Djokovic hoopt op Australian Open: ’Koester geen wrok’

Bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De rechter besloot aanvankelijk dat hij in Australië mocht blijven, maar de nummer één van de wereld werd uiteindelijk toch het land uitgezet.

„Ik weet niet of mijn visum straks wel geldig is en of ik straks toegelaten word, maar ik wil graag spelen op de Australian Open. Ik koester geen wrok”, zei Djokovic vrijdag. „Het is dit jaar gegaan zoals het is gegaan. Als ik de kans krijg om terug naar Australië te gaan, waar ik de grootste successen in mijn carrière heb geboekt, zou ik dat absoluut doen.”

Vierde ronde

Djokovic neemt het in de vierde ronde in Parijs op tegen de Argentijn Diego Schwartzman, de nummer vijftien van de plaatsingslijst. De Serviër jaagt in Frankrijk op zijn derde Roland Garros-titel.