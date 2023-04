Formule 1 nadert race-weekeinde met twee kwalificaties

Belangrijkste verandering is dat coureurs tijdens sprintweekenden op vrijdag, na eerst een training te hebben afgewerkt, een traditionele kwalificatiesessie afwerken. Die kwalificatie zal dan de startvolgorde van de Grand Prix op zondag bepalen, zo bevestigen verschillende bronnen in de Australische paddock.

De sprintrace op zaterdag wordt een op zichzelf staand ’evenement’, waarbij net als vorig jaar WK-punten te verdienen zijn. De Formule 1-leiding hoopt dat coureurs en teams dan meer risico’s nemen, omdat de startopstelling voor de hoofdrace op zondag niet meer in gevaar komt.

Om de volgorde van de grid voor de startrace te bepalen, wordt er eerst op zaterdag ook nog gekwalificeerd. De tien teambazen hebben tijdens een overleg op de zondag in Melbourne overeenstemming bereikt om dat te doen via de gebruikelijke opzet met een Q1, Q2 en Q3. In de traditionele opzet zijn die sessies respectievelijk 18, 15 en 12 minuten lang. Tijdens de sprintkwalificaties op zaterdag zal dat vermoedelijk korter zijn, maar ook dat plan moet nog worden uitgewerkt.

Het andere scenario dat op tafel lag was een kwalificatie waarmee de Formule 1 in 2003, 2004 en 2005 experimenteerde, namelijk met een shoot-out waarbij elke coureur alleen op de baan zou rijden en één getimede ronde neer kon zetten. Daar is dus niet voor gekozen.

Geen officiële stemming

Van een officiële stemming was in Melbourne nog geen sprake, omdat ook de in Australië afwezige FIA-president Mohammed Ben Sulayem een belangrijke stem heeft. De komende weken moeten de plannen verder worden uitgewerkt. Doel van de Formule 1-top is wel dat er in april definitieve overeenstemming wordt bereikt, zodat er eind deze maand in Baku direct volgens de nieuwe reglementen kan worden gekwalificeerd en geracet. Ook in de nieuwe opzet krijgen de nummers één tot en met acht WK-punten: acht punten voor de winnaar, één voor de nummer acht.

Na Baku volgen er nog vijf sprintraces dit jaar in Oostenrijk, België, Qatar, Austin en Brazilië. Max Verstappen is overigens fel tegenstander van sprintraces en ook van de nieuwe opzet. „De weekenden worden op die manier nog drukker en intenser, en er zijn al zoveel races. Als we naar meer en meer wedstrijden gaan, heb ik daar niet zoveel zin in”, aldus Verstappen.