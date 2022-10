Max Verstappen krijgt speciale support in Singapore

Ze zitten zichtbaar te genieten aan een tafeltje bij de hospitality-ruimte van Red Bull Racing. Moeder en dochter kijken hun ogen uit in Singapore. Het is de dag dat Max Verstappen zijn 25e verjaardag viert. En dan kan hij zondag ook nog eens zijn tweede wereldtitel binnenhalen, al moet het dan wel heel erg meezitten.

Prachtig weekeinde

Marianne is de moeder van Jos Verstappen en is ook aanwezig geweest bij diens eerste Formule 1-race in 1994, in Brazilië. „We waren ook in Zandvoort dit jaar. Dat was al een prachtig weekeinde, met al die fans, maar dit is toch wel heel speciaal”, zegt Gerda, de oudere zus van Jos. „Dit was al een tijdje gepland en dan is Max ook nog eens jarig én kan hij wereldkampioen worden. Zo vaak zien we hem natuurlijk niet, want hij heeft een heel drukke agenda. Het is dan heel bijzonder om dit zo met z’n allen mee te maken.”

Oma Marianne knikt. Ze vindt het fantastisch om haar jarige kleinzoon van dichtbij in actie te zien op het stratencircuit in Singapore. „Max is nog steeds die lieve jongen, die hij vroeger als kind ook al was. Ik heb heel veel op hem en zijn zusje Victoria gepast. Bleef ook vaak bij hen thuis slapen. Hij is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Ook tegen mij, hij maakt heel veel grapjes. Daar houden we wel van in de familie.”

"Als ik nu aan Abu Dhabi denk, heb ik de tranen weer in de ogen staan"

Verstappen junior is hard op weg naar zijn tweede titel. Zo spannend als vorig jaar, met die beruchte beslissing in de laatste ronde van het seizoen, zal het dit jaar niet worden. Als ’Abu Dhabi’ ter sprake komt, wordt oma direct emotioneel. „Zie je, als we erover praten heb ik de tranen alweer in mijn ogen staan. Ik had het eigenlijk al opgegeven, maar toen kwam die safety car. Toen wisten we: nu heeft hij een kans.”

Kippenvel

Dochter Gerda vult aan: „We wisten dat het zou gaan gebeuren, op nieuwe banden. We zaten allemaal te huilen. Ik kijk de beelden nog geregeld terug. Telkens heb ik het kippenvel op mijn armen staan en de tranen in mijn ogen.”

’Surprise, surprise!’ Bij een verjaardag hoort natuurlijk taart. Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing verrast de jarige Max Verstappen (25) in Singapore. Ⓒ Getty Images

Ook Verstappens eerste overwinning in de Formule 1, in mei 2016 in Barcelona, is natuurlijk een meer dan gedenkwaardig moment. Al hebben de twee het allebei op een bijzondere manier beleefd. Gerda: „Dat is natuurlijk zoiets waarvan je precies nog weet waar je was. Ik stond op de tennisbaan, een finale te spelen. En de mensen langs de kant gaven continu updates.” En moeder Marianne: „Ik was met het dochtertje van Jos. En toen won Max ineens die wedstrijd. Nou, ik vond het helemaal niet leuk dat ik verder alleen was. Heb ik daar in m’n eentje zitten huilen. Nee, daar heb je wat aan…”

Weglopen

Een grote glimlach, een van de velen, volgt. Ze kunnen niet vaak genoeg herhalen hoe mooi ze het vinden dat Max Verstappen hen heeft uitgenodigd om juist in Singapore te komen kijken. „We zijn samen met Max hierheen gevlogen, in zijn vliegtuig. Dat had ik tien jaar geleden toch nooit durven dromen?”, zegt oma Marianne. „Ik ben wel altijd heel gespannen tijdens races, hoor. Ik heb er nog nooit één gemist. Af en toe moet ik gewoon even weglopen, omdat ik het niet meer aankan.”

Verstappens tante Gerda is ook bloedfanatiek. Ze houdt de rondetijden thuis op een apart scherm in de gaten en heeft ook veelvuldig contact met Jos om zo aan de laatste informatie te komen. „Max willen we niet te veel lastigvallen. We hebben wel een Verstappen-app, daar zit de hele familie in. Dan feliciteren we hem vaak na een mooie race, maar er staat ook genoeg flauwekul in, haha. We hebben hem vanmorgen (vrijdagochtend, red.) ook gelijk een appje gestuurd om hem te feliciteren met z’n verjaardag en hem te zeggen dat we hem op het circuit wel drie zoenen zouden geven. Dan reageert hij gelijk.”

’Omaatje’

En, oh ja, Verstappen heeft in 2020 op Silverstone nog weleens over de boordradio gezegd dat hij niet als een ’omaatje’ wil rondrijden. Marianne helpt direct even uit de wereld dat het over haar zou zijn gegaan: „Ik rij helemaal niet als een oude doos, hoor!”

Is dat ook weer opgehelderd.

