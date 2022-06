Sport Kort: Australië houdt kans op plaatsing voor WK voetbal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Australië houdt kans op plaatsing voor WK voetbal

22:23 uur Australië heeft de interland tegen de Verenigde Arabische Emiraten gewonnen en houdt daardoor kans op plaatsing voor het WK voetbal, eind dit jaar in Qatar. Het werd 1-2 voor de formatie van bondscoach Graham Arnold, oud-speler van onder meer Roda JC. Australië speelt nu in een play-off tegen Peru.

Jackson Irvine zette Australië na de hervatting op voorsprong en Ajdin Hrustic maakte kort voor tijd het winnende doelpunt. Tussendoor maakte Caio gelijk voor de Emiraten.

Rodolfo Arruabarrena zat als trainer op de bank bij de Emiraten, als opvolger van de eerder dit jaar vertrokken Bert van Marwijk.

Golfer Woods meldt zich af voor US Open

21:30 uur Tiger Woods heeft zich afgemeld voor het US Open dat volgende week plaatsvindt. De 46-jarige golfer laat weten meer tijd nodig te hebben om fit te worden. Het US Open wordt gehouden op de Country Club in Brookline nabij Boston van 16 tot en met 19 juni.

„Ik heb de Amerikaanse golffederatie laten weten dat ik niet zal meedoen aan het US Open, omdat mijn lichaam meer tijd nodig heeft om sterker te worden voor majortoernooien”, meldde Woods zelf via Twitter.

Na een auto-ongeluk in februari 2021 lag Woods weken in het ziekenhuis en was hij maandenlang niet in staat te lopen door zware verwondingen, met name aan zijn rechterbeen. Veertien maanden later maakte hij bij de Masters in Augusta verrassend zijn rentree. De vijfvoudig winnaar van het Amerikaanse majortoernooi eindigde als 47e met dertien slagen boven het baangemiddelde. Op het PGA Championship in mei trok de golfer zich na een dramatische derde dag terug wegens fysiek ongemak.

Benelux Tour gaat niet door in 2022

19:35 uur De Benelux Tour gaat dit jaar niet door. De organisatie van de enige meerdaagse etappekoers in de UCI WorldTour in België en Nederland, laat weten dat het de rittenkoers niet goed kan organiseren dit jaar en stelt de wedstrijd uit naar volgend jaar. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland van 29 augustus tot en met 4 september.

De organisatie gaat samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden op zoek naar een betere datum in 2023.

De Benelux Tour werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli.

Raducanu geeft geblesseerd op in Nottingham

15.31 uur: Emma Raducanu heeft geblesseerd opgegeven op het grastoernooi van Nottingham. De winnares van de US Open van vorig jaar stond op dat moment met 4-3 achter tegen de Zwitserse Viktorija Golubic. Ze leek last te hebben van een buik- of een ribblessure.

De nu 19-jarige Raducanu won vorig jaar als eerste Britse tennisster sinds Virginia Wade in 1977 een grand slam. Vanuit de kwalificaties won ze het toernooi in New York. Sindsdien is ze een beetje zoekende naar haar vorm. Op Roland Garros werd ze in mei in de tweede ronde uitgeschakeld.

Raducanu kwam vorig jaar tot de laatste 16 op Wimbledon. Het grandslamtoernooi in Londen begint dit jaar op 27 juni.

Wiebes sprint met overmacht naar ritzege in Women’s Tour

14.52 uur: Wielrenster Lorena Wiebes heeft de tweede etappe van de Women’s Tour gewonnen. De 23-jarige Nederlandse van Team DSM was na een rit over 92,1 kilometer, met start en finish in Harlow, oppermachtig in de massasprint. Wiebes ging op zo’n 200 meter van de streep de sprint aan en kwam met grote voorsprong over de lijn.

Een dag eerder had Wiebes vanwege een valpartij in een van de laatste bochten niet kunnen meesprinten om de winst. De Française Clara Copponi pakte de winst in Bury St. Edmunds en mocht daarom dinsdag in de gele leiderstrui rijden. De Women’s Tour door Groot-Brittannië telt zes etappes en eindigt zaterdag in Oxford.

Wiebes won eind vorige maand alle drie de etappes en het eindklassement van de RideLondon Classique.

TT van Assen rekent weer op uitverkocht huis

12.58 uur: De TT van Assen rekent voor de 91e editie weer op een uitverkocht huis. „We liggen met de kaartverkoop voor op schema van het recordjaar 2019, toen we 105.000 bezoekers hadden op de wedstrijddag. Naar dat aantal streven we”, zegt voorzitter Arjan Bos van het TT Circuit.

Hij verheugt zich op een normale TT, met dit jaar de races op zondag 26 juni. Het motorsportevenement werd in 2020 geschrapt vanwege corona, vorig jaar waren vanwege de beperkende maatregelen iets meer dan 11.000 toeschouwers welkom bij de races in Drenthe. „De organisatie staat, het circuit ziet er super uit. We kunnen er dit jaar weer een feestje van maken”, aldus Bos.

De toeschouwers zijn ook nodig om de reserves weer op te bouwen, want de TT heeft door die twee magere jaren flink moeten inleveren. Het niet doorgaan van de TT in 2020 kostte de organisatie 3,5 miljoen euro. „Corona hakte er stevig in en het was best lastig, maar het was gaaf om te ervaren dat er zoveel steun was voor ons. De meeste bezoekers hebben het geld voor hun kaartje niet teruggevraagd, rechtenhouder Dorna is ons tegemoet gekomen en ook de sponsors en de lokale overheden hebben ons geholpen. Het circuit is geworteld in de maatschappij hier”, aldus Bos.

De racekalender voor dit jaar is ook weer goed gevuld. Het WK Superbike in april is geweest en verliep succesvol, de TT komt eraan, maar er kan nog meer bij, zegt Bos. Hij zou bijvoorbeeld de British Superbikes graag terugzien in Assen. „Het TT Circuit is het ’Huis van de Motorsport’, dus ik vind dat alle relevante races hier moeten zijn.”

Carapaz slaat Tour over en richt zich op Vuelta

11.34 uur: Richard Carapaz slaat de Tour de France deze zomer over. De 29-jarige klimmer uit Ecuador, die onlangs als tweede eindigde in de Giro, richt zich op de Ronde van Spanje in het najaar. „Dat is mijn hoofddoel voor de rest van het seizoen”, zei Carapaz bij terugkeer in Ecuador. Hij reed vorig jaar wel de Tour en eindigde toen als derde.

Carapaz, die afgelopen jaar op de Olympische Spelen van Tokio het goud pakte in de wegwedstrijd, moest in de Giro op de voorlaatste dag de roze trui afstaan aan Jai Hindley. De Australiër stelde in de afsluitende tijdrit door Verona de eindzege veilig. Carapaz, in 2019 winnaar van de Giro, moest genoegen nemen met de tweede plaats met 1 minuut en 18 seconden achterstand op Hindley.

De renner van Ineos Grenadiers gaat de komende vier weken in eigen land trainen, vertelde hij volgens Ecuadoraanse media op een persconferentie in Quito. Carapaz wil in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint met een ploegentijdrit in Utrecht, de Ronde van Polen rijden.

Carapaz combineerde in 2020 en 2021 de Vuelta met de Tour. Hij stond vorig jaar in Parijs op het podium, samen met de Sloveense winnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard uit Denemarken.

Hockeysters met herstelde De Goede en zeven debutanten naar WK

11.21 uur: Hockeyster Eva de Goede behoort tot de selectie van Oranje voor het WK van volgende maand in Nederland en Spanje. Interim-bondscoach Jamilon Mülders heeft de 33-jarige De Goede opgenomen in zijn selectie van achttien speelsters. De tophockeyster keert terug van een zware knieblessure, die ze eind vorig jaar opliep.

Tijdens een interland in november tegen België scheurde De Goede de voorste kruisband van haar rechterknie en ze beschadigde haar meniscus. Destijds dacht ze dat ze een streep moest zetten door het WK.

De Goede maakt waarschijnlijk tijdens de Pro League-wedstrijden tegen China (op 21 en 22 juni) haar comeback. Ook Marloes Keetels keert na een blessureperiode terug in het Nederlands elftal.

Mülders selecteerde achttien speelsters en wees twee reserves aan. Felice Albers, Yibbi Jansen, Renée van Laarhoven, Freeke Moes, Sabine Plönissen, Pien Sanders en Maria Verschoor maken deze zomer hun WK-debuut.

Het WK hockey vindt van 1 tot en met 17 juli plaats in het Wagener Stadion in Amsterdam en in de Spaanse stad Terrassa.

Tennissters naar Glasgow voor finaleronde Billie Jean King Cup

09.28 uur: De finaleronde van het landentoernooi voor tennissters om de Billie Jean King Cup vindt dit jaar plaats in Glasgow. De internationale tennisfederatie ITF heeft het evenement toegewezen aan de Schotse stad. Tussen 8 en 13 november strijden twaalf landen op hardcourtbanen in de Emirates Arena om de eindzege.

De Nederlandse tennissters wisten zich niet te plaatsen voor de ’Finals’. Ze waren in april in de kwalificatieronde in Den Bosch kansloos tegen Spanje (0-4).

De Britse tennissters moesten het in de kwalificatie weliswaar afleggen tegen Tsjechië, maar ze mogen als vertegenwoordiger van het gastland wel meedoen aan de Billie Jean King Cup Finals. De andere deelnemers zijn Australië, België, Canada, Tsjechië, Italië, Kazachstan, Polen, Spanje, Slowakije, Zwitserland en de Verenigde Staten. De twaalf landen worden verdeeld over vier groepen, de winnaars daarvan plaatsen zich voor de halve finales.

Vorig jaar won Rusland het landentoernooi, maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne mogen de Russische tennissters nu niet meedoen. Dat geldt ook voor Belarus.

Tennistoernooi Auckland na twee coronajaren terug op de kalender

07.45 uur: Het tennistoernooi van Auckland keert na twee jaar afwezigheid terug op de kalender van de ATP en WTA. Het is de bedoeling dat het gecombineerde toernooi voor mannen en vrouwen in Nieuw-Zeeland wordt gespeeld van 2 tot en met 14 januari 2023, zoals gebruikelijk in aanloop naar de Australian Open. In 2021 en 2022 kon het toernooi van Auckland niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

De editie van 2020 werd bij de vrouwen gewonnen door de Amerikaanse Serena Williams, de Fransman Ugo Humbert zegevierde bij de mannen. Vanwege alle reisbeperkingen tijdens de coronapandemie konden de tennissers sindsdien niet meer naar Nieuw-Zeeland toe. Zowel in 2021 als dit jaar vonden de meeste voorbereidingstoernooien in de aanloop naar de Australian Open ook in Melbourne plaats.

Met een nieuwe toernooidirecteur, de Fransman Nicolas Lamperin, keert Auckland in 2023 terug op de tenniskalender. Lamperin werkte jarenlang als manager van onder anderen Stan Wawrinka, Marion Bartoli, Richard Gasquet en Gaël Monfils. De Australian Open begint volgend jaar op 16 januari.

Canadese voetballers na staking terug op het veld

07.26 uur: De voetballers uit de nationale ploeg van Canada hebben na een staking de training hervat. Canada zou zondag een oefeninterland spelen tegen Panama, maar de spelers weigerden het veld op te gaan uit onvrede over de financiële beloning die ze krijgen van de bond. Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze maandag in ieder geval weer de training te hervatten in Vancouver.

In een korte verklaring op de website van de Canadese bond staat dat de onderhandelingen gaande zijn. „De spelers gaan weer trainen, terwijl meer gesprekken over een oplossing op de planning staan.”

Canada heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor het WK. De voetballers vinden dat daar wel iets tegenover mag staan. Ze eisen onder meer een hogere beloning van de bond voor het spelen voor de nationale ploeg. De spelers eisen ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK van eind dit jaar in Qatar verdient. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijk trekt.

De ploeg van bondscoach John Herdman speelt donderdag in Vancouver voor de Concacaf Nations League tegen Curaçao, de ploeg van bondscoach Art Langeler. Het is de bedoeling dat die wedstrijd wel doorgaat, ondanks de huidige impasse.