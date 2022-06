Sport Kort: Minimumleeftijd schaatsers opgehoogd naar 17 jaar na zaak-Valieva

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Minimumleeftijd schaatsers opgehoogd naar 17 jaar na zaak-Valieva

10.23 uur: De internationale schaatsfederatie ISU heeft de minimumleeftijd om mee te mogen doen aan seniorencompetities opgehoogd van 15 naar 17 jaar. Dit voorstel van het ISU-bestuur werd met grote meerderheid aangenomen op het congres van de schaatsfederatie in de Thaise hoofdstad Phuket. „Dit is een heel belangrijke beslissing, een historische beslissing zelfs”, zei Jan Dijkema, de vertrekkende voorzitter van de ISU.

De minimumleeftijd wordt de komende jaren stap voor stap verhoogd. In het seizoen 2022-2023 blijft dat 15 jaar, in 2023-2024 wordt het 16 jaar en met ingang van 2024-2025 moet een schaatser minimaal 17 jaar zijn om onder meer aan de Spelen te kunnen meedoen. De ISU wil zo „de fysieke en mentale gezondheid van de schaatsers beschermen.”

De verhoging van de minimumleeftijd komt enkele maanden na de geruchtmakende dopingzaak rond de Russische kunstrijdster Kamila Valieva. Zij was 15 jaar toen ze in februari meedeed aan de Olympische Spelen. Valieva leidde Rusland in Beijing naar het goud in de landenwedstrijd, maar een dag later kwam naar buiten dat ze eind vorig jaar positief had getest op een verboden middel. Het leidde tot een dagenlange rel op de Winterspelen.

Sporttribunaal CAS bepaalde in een spoedzitting dat Valieva ondanks haar dopingzaak toch mocht meedoen aan het individuele toernooi. Dat kwam vooral omdat ze jonger dan 16 jaar is. Sporters tot die leeftijd hebben een ’beschermde status’ bij het mondiale antidopingbureau WADA.

De jonge Russin stond na de korte kür aan de leiding, maar tijdens de vrije kür ging het helemaal mis. Valieva greep naast de medailles en dat leverde de huilende kunstrijdster bij het verlaten van het ijs een publiekelijke uitbrander van haar omstreden coach op.

Volgens de ISU stond de verhoging al langer op het programma, nog voor de rel rond Valieva. Uit onderzoek van de atletencommissie bleek al dat een grote meerderheid van de schaatsers en coaches voor een hogere minimumleeftijd is.

Het voorstel werd in Phuket met 100 stemmen voor en 16 tegen aangenomen. De Nederlandse schaatsbond KNSB stemde ook voor. „Met name bij het kunstrijden zien we dat de druk om op mondiaal niveau te presteren al op zeer jonge leeftijd te hoog is”, zei KNSB-directeur Herman de Haan onlangs op schaatsen.nl. „Wetenschappers stellen ook dat deze belasting, zowel mentaal als fysiek, onverantwoord is voor een kind in ontwikkeling. Er zijn voorbeelden uit het verleden van meisjes die zeer jong al olympisch kampioen werden, maar daarvoor achteraf wel de prijs hebben betaald.”

Tennissters naar Glasgow voor finaleronde Billie Jean King Cup

09.28 uur: De finaleronde van het landentoernooi voor tennissters om de Billie Jean King Cup vindt dit jaar plaats in Glasgow. De internationale tennisfederatie ITF heeft het evenement toegewezen aan de Schotse stad. Tussen 8 en 13 november strijden twaalf landen op hardcourtbanen in de Emirates Arena om de eindzege.

De Nederlandse tennissters wisten zich niet te plaatsen voor de ’Finals’. Ze waren in april in de kwalificatieronde in Den Bosch kansloos tegen Spanje (0-4).

De Britse tennissters moesten het in de kwalificatie weliswaar afleggen tegen Tsjechië, maar ze mogen als vertegenwoordiger van het gastland wel meedoen aan de Billie Jean King Cup Finals. De andere deelnemers zijn Australië, België, Canada, Tsjechië, Italië, Kazachstan, Polen, Spanje, Slowakije, Zwitserland en de Verenigde Staten. De twaalf landen worden verdeeld over vier groepen, de winnaars daarvan plaatsen zich voor de halve finales.

Vorig jaar won Rusland het landentoernooi, maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne mogen de Russische tennissters nu niet meedoen. Dat geldt ook voor Belarus.

Tennistoernooi Auckland na twee coronajaren terug op de kalender

07.45 uur: Het tennistoernooi van Auckland keert na twee jaar afwezigheid terug op de kalender van de ATP en WTA. Het is de bedoeling dat het gecombineerde toernooi voor mannen en vrouwen in Nieuw-Zeeland wordt gespeeld van 2 tot en met 14 januari 2023, zoals gebruikelijk in aanloop naar de Australian Open. In 2021 en 2022 kon het toernooi van Auckland niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

De editie van 2020 werd bij de vrouwen gewonnen door de Amerikaanse Serena Williams, de Fransman Ugo Humbert zegevierde bij de mannen. Vanwege alle reisbeperkingen tijdens de coronapandemie konden de tennissers sindsdien niet meer naar Nieuw-Zeeland toe. Zowel in 2021 als dit jaar vonden de meeste voorbereidingstoernooien in de aanloop naar de Australian Open ook in Melbourne plaats.

Met een nieuwe toernooidirecteur, de Fransman Nicolas Lamperin, keert Auckland in 2023 terug op de tenniskalender. Lamperin werkte jarenlang als manager van onder anderen Stan Wawrinka, Marion Bartoli, Richard Gasquet en Gaël Monfils. De Australian Open begint volgend jaar op 16 januari.

Canadese voetballers na staking terug op het veld

07.26 uur: De voetballers uit de nationale ploeg van Canada hebben na een staking de training hervat. Canada zou zondag een oefeninterland spelen tegen Panama, maar de spelers weigerden het veld op te gaan uit onvrede over de financiële beloning die ze krijgen van de bond. Na gesprekken met het bondsbestuur besloten ze maandag in ieder geval weer de training te hervatten in Vancouver.

In een korte verklaring op de website van de Canadese bond staat dat de onderhandelingen gaande zijn. „De spelers gaan weer trainen, terwijl meer gesprekken over een oplossing op de planning staan.”

Canada heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor het WK. De voetballers vinden dat daar wel iets tegenover mag staan. Ze eisen onder meer een hogere beloning van de bond voor het spelen voor de nationale ploeg. De spelers eisen ook 40 procent van het prijzengeld dat Canada op het WK van eind dit jaar in Qatar verdient. Daarnaast willen ze dat de bond de betalingen aan de mannen- en vrouwenploeg gelijk trekt.

De ploeg van bondscoach John Herdman speelt donderdag in Vancouver voor de Concacaf Nations League tegen Curaçao, de ploeg van bondscoach Art Langeler. Het is de bedoeling dat die wedstrijd wel doorgaat, ondanks de huidige impasse.