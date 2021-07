Nederlandse ploeg groeit naar elkaar toe door corona: ’Een soort heilige bubbel’

Na een minuut of tien praten worden we door een strenge dame verzocht om te verhuizen naar een andere locatie. Eenmaal daar gearriveerd, komt er al snel een andere Japanse official aangesneld om ons eraan te herinneren dat 2 meter afstand tussen elkaar écht het minimum is, en dus niet 1 meter 90.

Heel vreemd is het allemaal niet, want een aantal atleten heeft de afgelopen dagen positief getest op het coronavirus. Skateboardster Candy Jacobs is de eerste Nederlandse atlete die tien dagen in quarantaine moet en daarmee haar olympisch debuut in het water ziet vallen. „Dat zorgt wel voor een schok binnen de Nederlandse equipe”, erkent Megens. „We doen wat we kunnen om verspreiding van het virus te voorkomen, maar je hebt natuurlijk niet álles in eigen hand.”

Normaal gesproken is de grote eetzaal een saamhorigheidsgebouw tijdens de Olympische Spelen. Atleten van over de hele wereld ontmoeten elkaar en gaan in gesprek op die plek. „Doordat dat nu niet mogelijk is, merk je dat de Nederlandse ploeg heel erg naar elkaar toe groeit”, merkt Megens. „In ons TeamNL-gebouw hebben we nu een soort heilige bubbel. Zo heeft ieder nadeel zijn voordeel.”