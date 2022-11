Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

DONDERDAG 24 NOVEMBER

Europees Parlement vraagt schadevergoeding voor WK-slachtoffers

15.29 uur: Het Europees Parlement wil dat de FIFA en Qatar een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden van arbeiders die zijn omgekomen tijdens de bouw van de WK-stadions en alle andere slachtoffers en gedupeerden. Het compensatiefonds dat het gastland heeft opgezet schiet tekort, vindt het parlement.

Het parlement is blij dat Qatar een compensatiefonds in het leven heeft geroepen, maar veel arbeiders en hun families komen daarvoor niet in aanmerking, constateert het. Iedereen die is getroffen door de voorbereidingen voor het WK en de daarmee gepaard gaande mensenrechtenschendingen verdient volgens de Europarlementariërs schadevergoeding. Het parlement roept de FIFA op om bij te dragen aan een hulpprogramma voor de gezinnen van arbeiders.

Heel wat Europarlementariërs tooiden zich donderdag bij de stemming over de wantoestanden rond het wereldkampioenschap met de One Love-armband die in Qatar taboe is verklaard. De wereldvoetbalbond heeft de aanvoerders van Oranje en andere nationale elftallen verboden de band, die staat voor (seksuele) diversiteit, te dragen. Qatar laat supporters met T-shirts met soortgelijke boodschappen het stadion niet in. De KNVB stuurde woensdag op verzoek honderden armbanden naar Straatsburg zodat CDA-Europarlementariër Toine Manders ze aan collega’s kon uitdelen.

Duitse bondscoach: kunnen ons geen fout meer permitteren op WK

15.00 uur: De Duitse bondscoach Hansi Flick weet dat zijn ploeg zich geen fout meer kan permitteren op het WK voetbal in Qatar. Duitsland begon het toernooi woensdag met een onverwachte nederlaag tegen Japan (1-2) en treft zondag Spanje, dat indruk maakte met een klinkende zege op Costa Rica (7-0). „We kunnen ons geen misstap meer veroorloven. Die misstap hebben we gisteren al begaan”, zei Flick een dag later.

De ploeg van Flick stond in Al Rayyan lang op voorsprong via een benutte strafschop van Ilkay Gündogan, maar in het laatste kwartier ging het helemaal mis voor de Duitsers. Ritsu Doan en Takuma Asano, die beiden in de Bundesliga voetballen, bezorgden Japan in de slotfase de winst.

Als de Japanners zondag ook van Costa Rica winnen, moet Duitsland later op de dag Spanje verslaan om uitzicht te houden op het bereiken van de knock-outfase. Een nederlaag betekent uitschakeling. Flick weet dat de druk er gelijk vol op staat. „We moeten onze taken beter en scherper uitvoeren. Er is werk aan de winkel voor ons.”

Gündogan zei kort na de nederlaag tegen Japan het gevoel te hebben dat niet al zijn medespelers de bal wilden hebben. „Dat voelde ik, er was een gebrek aan overtuiging. We verloren de bal veel te vaak en veel te simpel”, aldus de middenvelder. „We hebben het Japan makkelijk gemaakt. Vooral het tweede doelpunt... ik weet niet of er ooit op een WK een makkelijker doelpunt is gemaakt. Zoiets mag nooit gebeuren. We zijn hier wel op een WK hè.”

Flick had geen probleem met de kritiek van Gündogan. „Hij heeft opgesomd wat er fout ging. Het is belangrijk dat iedereen de bal wil hebben als je onder druk staat.”

Aanvaller Leroy Sané, die tegen Japan ontbrak vanwege een knieblessure, stond donderdag weer op het trainingsveld. De creatieve speler van Bayern München zou tegen Spanje weer kunnen meedoen. „Leroy is iemand die het verschil kan maken en een wedstrijd in zijn eentje kan doen kantelen”, zei Flick.

KNVB verwacht ruim 30.000 fans in ArenA bij tweede WK-duel Oranje

11:30 uur De KNVB verwacht vrijdag zo’n 30.000 bezoekers in de Johan Cruijff ArenA tijdens de tweede groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het WK in Qatar. De gewonnen openingswedstrijd tegen Senegal (2-0) heeft niet geleid tot een grote toename van de vraag naar kaartjes voor het zogeheten ’Huis van Oranje’. Het duel met Ecuador, dat om 17.00 uur begint, wordt live uitgezonden op grote schermen in het Amsterdamse stadion.

De ArenA biedt plaats aan 55.000 bezoekers, maar naar verwachting blijft een aanzienlijk deel van het stadion leeg. Als het Nederlands elftal de knock-outfase van het WK bereikt, wordt de ArenA wederom opengesteld voor het publiek en krijgt het Huis van Oranje een vervolg.

In Qatar zitten bij de wedstrijden van Oranje zo’n 3000 Nederlanders in de stadions. Zij hebben kaartjes gekocht voor het WK.

Harry Kane kan na zorgen over blessure spelen tegen VS

11:01 uur Harry Kane kan vrijdagavond meedoen bij de Engelsen, die het in hun tweede wedstrijd op het WK voetbal in Qatar opnemen tegen de Verenigde Staten. De spits van Tottenham Hotspur hield aan de openingswedstrijd tegen Iran een blessure over.

„Hij heeft de afgelopen dagen meer individueel getraind, maar het gaat goed met hem. Hij is fit genoeg om te spelen. Soms moet je even ergens extra aandacht voor hebben, maar alles is in orde. Het gaat meer om zijn voet dan om zijn enkel”, zei bondscoach Gareth Southgate tegen ITV.

Kane ging tijdens het met 6-2 gewonnen duel met Iran naar de grond en bleef enige tijd liggen. Even werd er gevreesd voor een ernstige blessure. „Ik hield even mijn adem in toen hij op de grond lag. Maar toen hij weer opstond, was ik gerustgesteld”, aldus Southgate.

Tussen de eerste en tweede wedstrijd van Engeland heeft Kane in een ziekenhuis een scan laten maken.

De aftrap is vrijdag om 20.00 uur.

WOENSDAG 23 NOVEMBER

Blessure maakt einde aan WK voor Deens international Delaney

22.06 uur: Voor de Deense international Thomas Delaney zit het WK voetbal in Qatar er al na één duel op. De middenvelder van Sevilla heeft in de eerste groepswedstrijd tegen Tunesië (0-0) een knieblessure opgelopen.

Uit nader onderzoek is gebleken dat Delaney zeker vier weken nodig heeft voor zijn herstel. „We zullen hem missen, op en naast het veld. Andere spelers staan echter klaar en we hebben nog steeds een sterke selectie voor de komende duels”, liet de Deense bondscoach Kasper Hjulmand weten. De 31-jarige Delaney speelde eerder in de Bundesliga voor Werder Bremen en Borussia Dortmund.

Denemarken speelt zaterdag tegen Frankrijk.

Denemarken dreigt met opstappen uit FIFA na debacle rond OneLove-band

19.42 uur: Denemarken is woedend over het gedrag van de FIFA en voorzitter Gianni Infantino met betrekking tot de wantoestanden in Qatar en het bijkomend verbod op de OneLove-band op het WK.

Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, verklaarde woensdag openlijk dat hij volgend jaar Infantino niet zal steunen bij zijn kandidatuur voor een derde ambtstermijn als FIFA-voorzitter. Infantino is de enige kandidaat.

„We bevinden ons in een buitengewone situatie, betreurde Møller. „Ik ben niet alleen teleurgesteld, ik ben ook boos. We zullen juridische opheldering zoeken als gevolg van de druk die werd uitgeoefend met betrekking tot de OneLove-band.”

Gevraagd door een Deense journalist naar de acties die zouden kunnen volgen en de mogelijkheid om de FIFA te verlaten, antwoordde de voorzitter van de Deense federatie : „Ja, we zouden deze optie kunnen overwegen. Maar dat zullen we eerst met de andere federaties moeten bespreken. We laten FIFA in ieder geval niet met rust.”

FIFA onderzoekt ook liederen Mexicaanse fans op WK

16.57 uur: Na de Ecuadoraanse fans hebben ook supporters van Mexico op het WK voetbal met liederen mogelijk de regels van de FIFA overtreden. De wereldvoetbalbond is een onderzoek gestart waarbij de Mexicaanse voetbalbond een straf riskeert.

De FIFA geeft net als in de zaak rond Ecuador geen toelichting maar zegt wel dat het zich baseert op artikel 13 van zijn tuchtcode. Daarin staat dat „het beledigen van de waardigheid of integriteit van een land, persoon of groep met minachtende, discriminerende of beledigende woorden” bestraft zal worden.

De FIFA kan een dergelijke overtreding bestraffen met een „schorsing van tien wedstrijden” wanneer het een speler of een official betreft, en een boete van „ten minste 20.000 Zwitserse frank” (20.400 euro) en een wedstrijd achter gesloten deuren wanneer het een bond betreft.

Vertrek Ronaldo bij ManUnited ’geen item’ bij Portugal

16.20 uur: Volgens de Portugese bondscoach Fernando Santos zijn de perikelen rond sterspeler Cristiano Ronaldo geen onderwerp van gesprek binnen zijn selectie. Het contract van de aanvaller bij Manchester United werd dinsdag in overleg ontbonden. „Het is geen thema geweest in de groep. Ook hijzelf heeft het er niet over gehad”, vertelde Santos een dag voordat voor zijn ploeg het WK begint met een duel met Ghana.

ManUnited maakte het afscheid van Ronaldo bekend anderhalve week nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en trainer Erik ten Hag. De Portugese middenvelder Bruno Fernandes, eveneens speler van Manchester United, had de situatie bij de club ook niet met zijn landgenoot besproken. „Ik voel me er niet ongemakkelijk over, ik hoef geen kant te kiezen”, zei Fernandes, die aangaf dat het voor hem een droom was geweest om samen met Ronaldo in de Premier League te voetballen. „We weten dat aan alles een einde komt. Het was een mooie tijd.”

Voor Ronaldo is zijn vijfde WK wellicht de laatste kans om Portugal de wereldtitel te bezorgen. „We weten wat dit WK voor hem betekent”, zei Fernandes. „Hij is als altijd gefocust.”

Algerijnse scheidsrechter leidt tweede WK-duel Nederlands elftal

15.07 uur: Het Nederlands elftal krijgt vrijdag tijdens de tweede wedstrijd op het wereldkampioenschap te maken met een Algerijnse scheidsrechter. De FIFA wees woensdag de 37-jarige Mustapha Gorbal aan voor de ontmoeting met Ecuador.

Gorbal had nog niet eerder de leiding over een wedstrijd van Oranje. Bij het eerste duel van Oranje, dat met 2-0 werd gewonnen van Senegal, was de Braziliaan Wilton Sampaio de arbiter.

De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie wacht nog op zijn eerste aanstelling.

Braziliaanse bondscoach Tite blijft rustig onder favorietenrol

14.38 uur: De Braziliaanse bondscoach Tite lijkt bij het WK niet gebukt te gaan onder druk en stress. Een dag voordat het toernooi begint voor de uitgesproken favoriet, maakte de 61-jarige trainer een relaxte indruk. In de bomvolle perszaal in Doha, grapte Tite wat met verdediger Thiago Silva en de vele aanwezige Braziliaanse journalisten.

„Ja, we weten dat veel mensen ons als favoriet zien”, aldus Tite. „Brazilië heeft een hele sterke traditie met voetbal. Als je onze situatie vergelijkt met vier jaar geleden, klopt het plaatje misschien nu wel beter. We dromen ervan om de winnaar te zijn. We hebben goede hoop, maar tegelijkertijd weten we ook dat er op dit toernooi vele andere goede teams zijn.”

De hunkering naar de titel is enorm in Brazilië, dat in 2002 voor het laatst de beste van de wereld was. In 2006 (tegen Frankrijk), 2010 (tegen Nederland) en 2018 (tegen België) was de kwartfinale het eindstation. In 2014 verloren de Zuid-Amerikanen in de halve eindstrijd met 7-1 van Duitsland.

Saoedische speler naar ziekenhuis na botsing in duel met Argentinië

09.52 uur: De Saoedische verdediger Yasser Al-Shahrani is voor onderzoeken naar het ziekenhuis gegaan na zijn pijnlijke botsing met zijn doelman tijdens de verrassende 2-1-zege op Argentinië op het WK. Hieruit is volgens lokale media gebleken dat Al-Shahrani meerdere breuken in zijn gezicht en een interne bloeding heeft opgelopen.

In een video via sociale media stelt Al-Shahrani supporters van het Saoedische elftal gerust door vanuit een ziekenhuisbed te zeggen dat het met zijn herstel goed gaat. Het is nog niet duidelijk of de voetballer zaterdag kan spelen tegen Polen.

Saoedi-Arabië was de 2-1-voorsprong op titelkandidaat Argentinië fel aan het verdedigen toen Al-Shahrani in de slotfase hard in aanraking kwam met de knie van doelman Mohammed Al-Owais. De verdediger moest het veld per brancard verlaten, maar zonder hem verdedigde zijn ploeg met succes de voorsprong.

Frankrijk op WK ook verder zonder verdediger Lucas Hernández

07.44 uur: Lucas Hernández moet de rest van het WK aan zich voorbij laten gaan door een zware knieblessure. Die liep de speler van Bayern München op in het eerste WK-duel in Qatar, met Australië. Het wegvallen van Hérnandez betekent het zoveelste geval van blessureleed in de selectie van de regerend wereldkampioen.

Hernández liep een scheur op in de voorste kruisband van zijn rechterknie, zo heeft een MRI-scan uitgewezen. Bij bekendmaking van het nieuws zei bondscoach Didier Deschamps mee te leven met zijn speler. „We verliezen een belangrijk onderdeel van de ploeg. Lucas is een strijder en ik twijfel er niet aan dat hij er alles aan zal doen om terug te keren op het hoogste niveau.”

Frankrijk won met 4-1 van Australië na een vroege achterstand. Hernández viel na een minuut of tien uit en werd vervangen door zijn broer, Theo Hernández.

Bij Frankrijk ontbraken al Gouden Bal-winnaar Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe en Christopher Nkunku. Zij spelen helemaal niet op het toernooi in Qatar.