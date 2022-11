Laatste WK-nieuws: Benzema dreigt geblesseerd weg te vallen

Bekijk in ons match center het speelschema, de diverse groepen en meer.

ZATERDAG 19 NOVEMBER

Franse spits Benzema weer geblesseerd en dreigt WK te missen

20.59 uur: De Franse spits Karim Benzema is vlak voor het WK weer geblesseerd geraakt. De winnaar van de Gouden Bal ontbreekt volgens L’Équipe vrijwel zeker dinsdag in de eerste groepswedstrijd tegen Australië. De Franse krant meldt dat Benzema mogelijk zelfs het hele WK aan zich voorbij moet laten gaan.

De topscorer van Real Madrid tobt al enkele weken met fysieke problemen. Benzema sloot zaterdag in Doha aan bij de besloten groepstraining van de Fransen. Volgens diverse media raakte de 34-jarige spits echter opnieuw geblesseerd. Zijn deelname aan het WK is „zeer onzeker”, aldus L’Équipe.

De Franse bondscoach Didier Deschamps zag in de aanloop naar het WK al heel wat basisspelers afhaken vanwege blessures. Onder anderen Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe en ook Christopher Nkunku vielen weg bij de titelverdediger.

Twee andere grote sterren, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, lijken wel op tijd fit voor het WK. De 35-jarige Argentijn trainde zaterdag weliswaar opnieuw apart van de groep met een fysiotherapeut, maar alles wijst erop dat Messi dinsdag kan meedoen tegen Saudi-Arabië. Ronaldo was van de partij op de eerste groepstraining van Portugal in Qatar. De 37-jarige aanvaller van Manchester United had donderdag in Lissabon de oefeninterland tegen Nigeria (4-0) overgeslagen vanwege maagproblemen.

Ronaldo begint aan zijn vijfde en vermoedelijk laatste WK. Portugal start het toernooi donderdag tegen Ghana. Ronaldo raakte deze week in opspraak vanwege een interview waarin hij forse kritiek uitte op zijn club Manchester United en trainer Erik ten Hag.

Braziliaanse Sampaio fluit WK-opener Oranje tegen Senegal

16.51 uur: Het Nederlands elftal krijgt maandag in de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Senegal te maken met een Braziliaanse scheidsrechter. De FIFA heeft Wilton Sampaio aangesteld voor het duel in het Al Thumama-stadion in Doha.

De 40-jarige Braziliaan krijgt langs de zijlijnen hulp van twee landgenoten en de Uruguayaan Andrés Matonte fungeert als vierde man. Juan Soto uit Venezuela voert het team van videoarbiters aan, waar naast een landgenoot van hem ook twee Argentijnen deel van uitmaken. Zij zitten achter de tv-schermen om beelden terug te kijken.

Het duel tussen Oranje en Senegal begint maandag om 17.00 uur Nederlandse tijd. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt daarna in groep A nog tegen Ecuador en gastland Qatar.

Scheidsrechter Danny Makkelie heeft nog niet te horen gekregen wat zijn eerste WK-wedstrijd wordt. De Italiaan Daniele Orsato leidt zondag de openingswedstrijd tussen Qatar en Ecuador.

RB Leipzig moet geblesseerd Frans international Nkunku lang missen

13.09 uur: RB Leipzig vreest dat het na het WK nog lang zonder Christopher Nkunku moet aantreden. De Franse international, het afgelopen seizoen verkozen tot speler van het jaar in de Bundesliga, blijkt de kruisbanden in zijn linkerknie te hebben gescheurd, zo meldt de Duitse club zaterdag.

Nkunku (25) blesseerde zich dinsdag tijdens een training van de Franse nationale ploeg en werd meteen afgeschreven voor het WK in Qatar. Nader onderzoek in Leipzig heeft de ernst van de blessure aangetoond. Hoewel de club zelf geen termijn noemt ziet het ernaar uit dat Nkunku, met 12 doelpunten de topscorer in de Bundesliga, enkele maanden nodig heeft om te herstellen.

De Franse bondscoach Didier Deschamps riep Randal Kolo Muani op als vervanger.

Neuer draagt OneLove-band wél

12.55 uur: De Duitse doelman Manuel Neuer heeft in Doha bevestigd dat hij tijdens het WK in Qatar de OneLove-aanvoerdersband zal dragen, ongeacht of daar sancties op volgen.

De zogenoemde ’OneLove-campagne’, van oorsprong een idee uit het Nederlandse voetbal, is een actie die staat voor verbinding en die zo een signaal afgeeft tegen elke vorm van discriminatie. Meerdere landen waaronder Nederland hebben aangekondigd dat hun aanvoerder de band zal dragen.

De FIFA verraste zaterdag met een samen met de Verenigde Naties opgezette campagne die met bedrukte aanvoerdersbanden wordt ondersteund. De wereldvoetbalbond heeft voor elke fase van het toernooi een ander motto zoals #FootballUnitesTheWorld, #SaveThePlanet en #NoDiscrimination. Technisch directeur Oliver Bierhoof van de Duitse voetbalbond reageerde verbaasd. „Het is een lastminutebeslissing. Het lijkt erop dat de FIFA geen duidelijk standpunt heeft”, zei de Duitser.

VRIJDAG 18 NOVEMBER

Amerikaanse minister Blinken naar WK voetbal in Qatar

23.14 uur: De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken reist af naar het WK voetbal in Qatar. Hij woont daar maandag de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Wales bij, zo liet zijn ministerie weten. Tijdens zijn bezoek heeft Blinken ook een ontmoeting met zijn collega uit Qatar. Hij zal daarbij zeker de situatie rond de mensenrechten in het land ter sprake brengen, zo meldde Blinken in een verklaring.

Alphonso Davies sluit aan bij groepstraining Canada

20.30 uur: Alphonso Davies lijkt op tijd fit te raken om in elk geval nog in de groepsfase van het WK in Qatar voor Canada in actie te komen. De Canadese voetbalbond meldde dat de international de groepstraining heeft hervat. De 22-jarige vleugelverdediger van Bayern München werkt aan zijn herstel na een hamstringblessure. Het is echter nog onzeker of hij het eerste groepsduel van Canada, volgende week woensdag tegen België, haalt.

Davies liep begin deze maand in een competitieduel met Bayern München een blessure aan een hamstring op.

Tadic leidt Servië vlak voor WK naar ruime zege

19.25 uur: Met Ajacied Dušan Tadic als aanvoerder en topschutter heeft Servië kort voor het begin van het WK voetbal in Qatar een oefenwedstrijd gewonnen. Tegenstander Bahrein werd met 5-1 verslagen.

Tadic zette Servië al na 8 minuten op voorsprong. Na een kwartier werd het enigszins verrassend alweer gelijk, dankzij een benutte strafschop van Abdulla Yusuf Helal.

Na de hervatting liep Servië uit. Tadic zorgde voor de 2-1, daarna scoorden ook Dusan Vlahovic, Filip Djuricic en Luka Jovic.

Servië speelt in de groepsfase van het WK tegen Brazilië, Zwitserland en Kameroen.

Italiaan Orsato fluit openingsduel WK tussen Qatar en Ecuador

19.20 uur: De Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato zal het openingsduel zondag van het WK voetbal fluiten. Qatar speelt dan tegen Ecuador.

De 46-jarige Orsato maakte tijdens het vorige WK in Rusland deel uit van het VAR-team en was vorig jaar actief op het EK. Hij floot in 2020 de finale van de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Bayern München. In augustus stond het duel Rangers FC - PSV in de play-offs van de Champions League onder leiding van de Italiaan.

Scheidsrechter Danny Makkelie is ook op het WK actief is. Makkelie vormt in Qatar een team met zijn vaste assistenten Jan de Vries en Hessel Steegstra. Het is nog niet bekend welke wedstrijden hij fluit. De FIFA heeft Pol van Boekel geselecteerd als videoarbiter (VAR).

Son naar verwachting met masker op

17.41 uur: De Zuid-Koreaanse vedette Heung-Min Son zal naar verwachting de eerste wedstrijd op het WK spelen met een masker, zegt de voormalige aanvoerder van Zuid-Korea, Koo Ja-cheol. De aanvaller van Tottenham Hotspur is nog herstellende van een oogoperatie, nadat hij een breuk had opgelopen bij zijn linkeroog tijdens een duel in de Champions League eerder deze maand.

De 30-jarige aanvaller trainde vrijdag met de nationale ploeg met een zwart masker op. Zuid-Korea speelt donderdag zijn eerste wedstrijd van het WK tegen Uruguay. De andere tegenstanders in Groep H zijn Portugal en Ghana.

Son zelf liet eerder op Instagram weten dat hij niets liever wil dan spelen. „Voor je land spelen op het WK is de droom van ieder kind. Voor mij is dat niet anders. Ik zou dit toernooi voor geen goud willen missen.”

Barcelona nu hofleverancier WK, Bayern München zakt een plek

17.18 uur: Bayern München is niet langer de ploeg die de meeste spelers levert voor het WK voetbal. Door blessureleed bij enkele voetballers en vervangers die zijn opgeroepen, is FC Barcelona nu hofleverancier in Qatar.

De Spaanse ploeg is met zeventien spelers vertegenwoordigd op het toernooi. Spanje riep vrijdag Barça-speler Alejandro Baldé als laatste op om de geblesseerde José Luis Gaya van Valencia te vervangen. Bayern München kwam begin deze week ook uit op zeventien spelers die in Qatar actief zouden zijn, maar sterspeler Sadio Mané is bij Senegal geblesseerd afgehaakt. Ook Manchester City levert zestien spelers.

Spaanse linksback Gaya geblesseerd naar huis

14.52 uur: Spanje moet het op het WK stellen zonder José Luis Gaya. De linksback van Valencia heeft in de voorbereiding een enkelblessure opgelopen en keert vrijdag nog terug naar Spanje.

De 27-jarige Gaya liep de blessure woensdag op tijdens een training. De verstuiking van zijn enkel was dusdanig dat bondscoach Luis Enrique en de medische staf hebben besloten Gaya naar huis te sturen. Gaya wordt vervangen door de pas 19-jarige Alejandro Baldé van FC Barcelona. Baldé kwam nog nooit uit voor het Spaanse elftal.

Spanje treedt woensdag voor het eerst aan in Qatar, tegen Costa Rica.

DONDERDAG 17 NOVEMBER

FIFPro: WK in Qatar zorgt voor onvoldoende positieve impact

21.50 uur: De internationale spelersvakbond FIFPro vindt dat het WK in Qatar voor onvoldoende positieve impact zorgt. De spelersvakbond heeft kritiek op het uitblijven van een centrum voor arbeidsmigranten en een compensatiefonds voor arbeidsmigranten en hun families door de organisatie van het WK en mondiale voetbalbond FIFA. Ook het gebrek aan gelijke rechten voor vrouwen in Qatar valt bij FIFPro niet goed. „Dit is niet de nalatenschap die de meeste spelers willen zien van een globale sport.”

„In de afgelopen jaren heeft FIFPro samengewerkt met Amnesty International, de internationale arbeidersvakbond BWI en nationale spelersvakbonden en individuele spelers om te streven naar veranderingen in arbeidsrecht en mensenrechten in Qatar en zo iets te bereiken wat als nalatenschap van het WK kan worden beschouwd”, laat de spelersvakbond weten. Hoewel er vooruitgang is geboekt op wetmatig niveau, gelooft FIFPro niet dat die nalatenschap voldoende is.

Veel spelers delen volgens de spelersvakbond nog altijd hun zorgen over de mensenrechtensituatie rondom het WK en zullen zich in de komende weken laten horen. FIFPro kondigt aan te blijven streven naar verandering, samen met partners als de vakbonden en mensenrechtenorganisaties. „Het WK moet echt voor de hele wereld zijn en gedeeld kunnen worden door alle gemeenschappen, culturen en mensen. Zonder een echte mensenrechtenstandaard en inclusie is dit niet mogelijk.”

FIFPro pleit er dan ook voor dat de spelers die het WK - en andere toernooien - vormgeven zeggenschap moeten krijgen wanneer en waar deze evenementen plaatsvinden en onder welke omstandigheden. „De tekortkomingen van dit WK wat betreft de mensenrechten moeten een katalysator zijn voor het nastreven van deze positieve impact”, schrijft de bond.

Feyenoorder Jahanbakhsh denkt met Iran alleen aan voetbal op WK

21.13 uur: Alireza Jahanbakhsh van Feyenoord wil zich met Iran alleen met voetbal bezighouden op het WK in Qatar. In de aanloop naar de eerste groepswedstrijd van maandag tegen Engeland kreeg Jahanbakhsh vooral vragen over de politieke onrust in zijn land en de mogelijke protesten van de spelers daar tegen.

„We zijn hier met een taak en onze taak is voetballen”, zei de 29-jarige Feyenoorder. „We zijn in Qatar om te voetballen, daar ligt onze focus op. Ik zou een ander antwoord geven op de vraag waarom ik hier ben als ik geen voetballer zou zijn. Maar als kind droomde ik er al van om voor de nationale ploeg te spelen. Ik weet zeker dat dit voor iedereen in de selectie geldt.”

Enkele weken geleden protesteerden de Iraanse voetballers voorafgaand aan een oefeninterland wel tegen de manier waarop de regering in Iran omgaat met de protesten in het land. Die ontstonden na de dood van de 22-jarige vrouw Mahsa Amini, die in september stierf kort nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften in Iran. De voetballers droegen tijdens het volkslied een zwarte jas zonder logo van de nationale bond over hun shirts. In de Iraanse competitie weigeren sommige spelers om doelpunten te vieren, als vorm van protest.

Jahanbakhsh kreeg, met name van Engelse journalisten, de vraag of hij een doelpunt op het WK gaat vieren. „Dat is iets persoonlijks, iedereen moet dat voor zichzelf beslissen. Natuurlijk praten we binnen de groep over zulke zaken. Maar we maken er geen groot item van, want iedereen denkt alleen maar aan voetballen.”

Volgens doelman Alireza Beiranvand willen de Iraanse voetballers voor wat positiviteit in hun land zorgen. „We proberen de mensen in Iran blij te maken.”

Bondscoach België: eerste WK-duel komt te vroeg voor Lukaku

17.21 uur: Het eerste WK-duel van de Belgische voetballers tegen Canada komt volgens bondscoach Roberto Martínez te vroeg voor Romelu Lukaku, de topscorer aller tijden van de Rode Duivels. Lukaku maakt progressie, „maar ik denk niet dat hij fit zal zijn voor onze eerste wedstrijd”, zei de coach donderdag in Koeweit, waar de Belgen zich voorbereiden op het WK in Qatar dat zondag begint. België speelt woensdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Canada.

Lukaku is een belangrijke schakel in het elftal van Martinez. Hij maakte al 68 doelpunten voor de nationale ploeg. De 29-jarige spits van Internazionale speelde dit seizoen vanwege blessures slechts een paar wedstrijden. Zo liep Lukaku eind oktober een dijbeenblessure op, nadat hij net hersteld was van een bovenbeenblessure.

Vrijdag staat in Koeweit nog een oefenduel tegen Egypte op het programma. Aanvaller Leandro Trossard en derde doelman Koen Casteels zijn daar vanwege respectievelijk een lichte blessure en een verkoudheid ook niet bij.

Marokko en Kroatië zijn de andere tegenstanders van België in de groepsfase. Op het vorige WK, vier jaar geleden in Rusland, eindigde België als derde.

Ghana wint van Zwitserland in oefenduel voor WK

13.44 uur: Ghana heeft donderdag in aanloop naar het WK voetbal een oefenwedstrijd gewonnen tegen Zwitserland. De wedstrijd in het Zayed City Stadium in Abu Dhabi eindigde in een 2-0 zege voor Ghana.

In de 69e minuut opende Southampton-verdediger Mohammed Salisu de score voor Ghana. Vijf minuten later bezorgde Antoine Semenyo de Ghanezen de tweede treffer.

Bij de Zwitsers keerde doelman Yann Sommer voor het eerst sinds half oktober weer terug onder de lat. De 33-jarige Sommer maakte zijn comeback nadat hij half oktober een gescheurde enkelband opliep.

Ghana speelt op het WK in Qatar in groep H tegen Portugal, Zuid-Korea en Uruguay. Hun eerste wedstrijd is de ontmoeting met Portugal op 24 november. Zwitserland start diezelfde dag aan het mondiale eindtoernooi met een wedstrijd tegen Kameroen. Verder spelen de Zwitsers nog tegen Brazilië en Servië in groep G.

Argentinië kampt met geblesseerde spelers kort voor WK

12:15 uur Argentinië kampt kort voor het WK voetbal in Qatar met minstens vier geblesseerde spelers. Mogelijk moet bondscoach Lionel Scaloni nog late wijzigingen doorvoeren in zijn selectie. Argentinië wordt beschouwd als een van de favorieten voor de titel.

De Zuid-Amerikanen wonnen woensdagavond met 5-0 de oefenwedstrijd tegen de Verenigde Arabische Emiraten in Abu Dhabi. Scaloni kon geen beroep doen op aanvaller Paulo Dybala (AS Roma), verdediger Cristian Romero (Tottenham Hotspur) en middenvelders Nicolas Gonzalez (Fiorentina) en Alejandro Gomez (Sevilla).

„Sommige spelers zijn geen 100 procent. We hebben enkele kleine problemen”, lichtte Scaloni toe. „We hebben nog een paar dagen om over de lijst te beslissen. Ik kan oprecht niet zeggen dat ze 100 procent zijn, maar we kunnen nog veranderingen doorvoeren. Hopelijk hoeft het niet, maar de mogelijkheid is er.”

Argentinië, met Lionel Messi als grote vedette, speelt dinsdag 22 november zijn eerste groepswedstrijd tegen Saudi-Arabië. Volgens het reglement mogen bondscoaches tot 24 uur voor de eerste groepswedstrijd spelers in hun selectie wisselen in het geval van blessures.

Paspoortproblemen zet streep door oefenduel Costa Rica-Irak

09:53 uur De voetbalbond van Costa Rica heeft een streep moeten zetten door de oefenwedstrijd in en tegen Irak die voor donderdag op het programma stond. Reden voor de afgelasting is een administratief probleem dat ontstond aan de grens met Koeweit.

„De wedstrijd tegen Irak is afgelast”, meldt de Costaricaanse bond in een verklaring. „Een afspraak die was gemaakt voor het niet afstempelen van paspoorten werd niet gerespecteerd en om deze reden is besloten om Irak niet in te gaan en de wedstrijd te annuleren.”

De selectie, met onder meer Keylor Navas, Bryan Ruiz en Oscar Duarte, keerde terug naar hun trainingslocatie in Koeweit. De vriendschappelijke wedstrijd tegen Irak was de laatste mogelijkheid voor Costa Rica om zich te testen in aanloop naar het WK in Qatar.

Costa Rica reist vrijdag naar Qatar en begint op 23 november aan het toernooi met de groepswedstrijd tegen Spanje in groep E. Daarna volgen Japan (27 november) en Duitsland (1 december).

WOENSDAG 16 NOVEMBER

Mexico verliest in aanloop naar WK in Qatar van Zweden

22.49 uur: Mexico heeft een nederlaag geleden in de laatste test voor het WK voetbal in Qatar. In het Spaanse Girona verloor de ploeg van bondscoach Gerardo Martino met 2-1 van Zweden.

Zweden, dat zich niet wist te plaatsen voor het WK, kwam in de 55e minuut op voorsprong door een treffer van Marcus Rohden. Alexis Vega maakte vijf minuten later gelijk. Mattias Svanberg bezorgde de Zweden met een doelpunt in de 84e minuut de winst.

Bij Mexico begon Ajacied Jorge Sánchez in de basis. Zijn teamgenoot bij de Amsterdammers, Edson Álvarez bleef de hele wedstrijd op de bank, net als PSV’er Érick Gutiérrez. In de tweede helft bracht Martino voormalig PSV-spelers Andrés Guardado en Hirving Lozano in de ploeg.

Ook aanvaller Raúl Jiménez kreeg speelminuten in de tweede helft. Voor de aanvaller van Wolverhampton Wanderers was het zijn eerste wedstrijd sinds hij in augustus een liesblessure opliep. Hij kreeg voor de selectie van de Mexicaanse spelersgroep de voorkeur boven onder meer Feyenoord-spits Santiago Giménez. Bij Zweden bleef AZ-speler Jesper Karlsson op de bank.

Mexico is op het WK ingedeeld in een groep met Argentinië, Polen en Saudi-Arabië. De Mexicanen beginnen op 22 november met de wedstrijd tegen Polen. Het Poolse elftal sloot de voorbereiding eerder woensdag avond af met een 1-0-overwinning op Chili. Argentinië won met 5-0 van de Verenigde Arabische Emiraten. Saudi-Arabië verloor met 1-0 van Kroatië.

WK-voetballers kunnen reacties op sociale media laten filteren

22.30 uur: Alle deelnemers aan het WK voetbal krijgen de mogelijkheid hun sociale media te zuiveren van discriminerende of beledigende reacties. Dankzij wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro krijgen internationals toegang tot een speciale dienst die de zichtbaarheid van dergelijke uitingen minimaliseert. Daarmee willen beide instanties zowel spelers als hun fans beschermen tegen online misbruik tijdens het WK.

FIFA en FIFPro willen met de zogenoemde SMPS (social media protection service) „discriminatie aanpakken en de geestelijke gezondheid en het welzijn van spelers beschermen.”

„De FIFA wil de best mogelijke omstandigheden bieden voor spelers om optimaal te presteren. We zijn blij dat we een dienst kunnen lanceren die spelers helpt beschermen tegen de schadelijke effecten die posts op sociale media kunnen hebben”, aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Voormalig Braziliaans international Willian ondersteunt de lancering van de dienst. Hij kreeg na zijn terugkeer naar zijn vaderland als speler van Corinthians te maken met digitale bedreigingen richting zijn familie. „Mijn familie en ik hebben er veel onder geleden, daarom ondersteun ik deze dienst om te kijken of dit soort misbruik kan worden gestopt”, aldus Willian, die noodgedwongen terugkeerde naar Engeland waar hij nu uitkomt voor Fulham.

In België opgegroeide Zaroury vervangt Harit in selectie Marokko

21.27 uur: De Belgisch-Marokkaanse vleugelspeler Anass Zaroury is woensdag door de Marokkaanse bondscoach Wallid Regragui opgeroepen voor het WK voetbal. Zaroury, momenteel speler van het Engelse Burnley, vervangt Olympique Marseille-spits Amine Harit, die zondag in het competitieduel met AS Monaco een ernstige knieblessure opliep.

Vier dagen voor het begin van het WK in Qatar sluit de 22-jarige Zarouzy voor het eerst aan bij de Marokkaanse voetbalploeg, die donderdag nog in eigen land oefent tegen Georgië. Zaroury, geboren in Mechelen, voetbalde in België voor Lommel en Charleroi en doorliep de Belgische jeugdploegen. Met Burnley gaat hij aan de leiding in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

Marokko neemt het in groep F op tegen Kroatië, België en Canada.

Götze blijft op de bank bij zuinige oefenzege Duitsland op Oman

20.13 uur: Bij het laatste oefenduel van Duitsland voor het WK voetbal in Qatar is het niet gekomen tot een rentree na vijf jaar van Mario Götze. De ex-PSV’er, wiens doelpunt tegen Argentinië de Duitsers in 2014 de wereldtitel opleverde, zag vanaf de bank hoe de ploeg van bondscoach Hansi Flick in Muscat Oman (de nummer 75 van de FIFA-ranking) met 1-0 versloeg.

He enige doelpunt werd gemaakt in de 80e minuut door de 29-jarige debutant Niclas Füllkrug, de topschutter van Werder Bremen.

Duitsland begint het WK woensdag met een wedstrijd tegen Japan.

Een andere WK-ganger, Polen, versloeg Chili met 1-0. Krzysztof Piatek was kort voor tijd de maker van de winnende treffer. Aanvalsleider Robert Lewandowski bleef het hele duel op de bank. Feyenoorder Sebastian Szymanski speelde de volle 90 minuten. Polen treft dinsdag in de eerste groepswedstrijd Mexico.

Argentinië klopt Verenigde Arabische Emiraten in laatste WK-test

18.29 uur: Argentinië heeft in het laatste oefenduel voor het WK voetbal van Qatar een ruime zege geboekt op de Verenigde Arabische Emiraten. In Abu Dhabi werd het 5-0 voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Lionel Messi, de vedette van de ploeg die als een van de favorieten geldt voor de wereldtitel, speelde het hele duel. De overwinning betekent dat Argentinië nu 36 duels op rij ongeslagen is.

Bij rust leidde Argentinië al met 4-0 door doelpunten van Julián Álvarez, Ángel Di María (2) en Messi. Na een uur bepaalde Joaquín Correa de eindstand op 5-0. Oud-Ajacied Lisandro Martínez kreeg geel. Nicolás Tagliafico, eveneens ex-Ajax, zat het hele duel op de bank.

Voor Argentinië begint het WK dinsdag met een wedstrijd tegen Saudi-Arabië. Mexico en Polen zijn de andere tegenstanders in groep C.

KNVB steunt onder voorwaarden herverkiezing FIFA-voorzitter

18.23 uur: De KNVB steunt de herverkiezing van Gianni Infantino als voorzitter van de mondiale voetbalbond FIFA, maar stelt daar wel voorwaarden aan. De Nederlandse bond wil dat criteria wat betreft mensenrechten nog beter worden vastgelegd bij de toewijzing van grote toernooien.

Het WK dat komende zondag in Qatar begint, is zeer omstreden vanwege de mensenrechtensituatie in het gastland. De FIFA heeft sinds 2010, toen de WK’s van 2018 en 2022 werden toegewezen aan respectievelijk Rusland en Qatar, al eisen wat betreft mensenrechten opgesteld waar landen die een WK willen organiseren aan moeten voldoen. Wat de KNVB betreft, moet de mondiale federatie daar nog verder in gaan.

De Nederlandse bond stuurde woensdag samen met België, Engeland, Wales en Zweden een brief naar Infantino, waarin de nationale bonden aangeven onder enkele voorwaarden achter diens herverkiezing te staan op het FIFA-congres van 16 maart 2023 in Rwanda. „De belangrijkste voorwaarde is dat FIFA de mensenrechtencriteria nog beter verankert in de toewijzing van toekomstige eindtoernooien”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. „Een andere voorwaarde is dat we graag een goede samenwerking zien tussen FIFA en UEFA, bijvoorbeeld voor de internationale speelkalender. We hebben via UEFA de bevestiging ontvangen dat hiervoor op belangrijke onderwerpen overeenstemming is bereikt voor de komende jaren.”

De 52-jarige Infantino is sinds 2016 voorzitter van de wereldvoetbalbond. De geboren Zwitser volgde toen Sepp Blatter op, die onder grote druk was opgestapt vanwege een groot omkoopschandaal. Infantino werd in 2019, zonder tegenkandidaat, herkozen.

De voorzitter kondigde in maart aan zich weer beschikbaar te stellen voor een termijn van vier jaar. Zijn herverkiezing lijkt een formaliteit, omdat zich weer geen tegenkandidaat heeft aangemeld. Bovendien gaf een grote meerderheid van de FIFA-leden al een steunverklaring voor Infantino af.

De ethische commissie deed enkele jaren geleden onderzoek naar beschuldigingen dat Infantino een juridische zaak tegen hem in Zwitserland zou hebben beïnvloed, maar de voorzitter werd vanwege een gebrek aan bewijs vrijgesproken. Infantino kreeg ook kritiek toen hij zei dat bij de bouw van de WK-stadions in Qatar ’slechts’ drie arbeidsmigranten om het leven zijn gekomen, terwijl volgens mensenrechtenorganisaties honderden tot duizenden gastarbeiders zijn overleden sinds het land het toernooi kreeg toegewezen. Hij weigert vooralsnog een compensatiefonds voor hen op te zetten.

„We zijn het niet overal mee eens en soms wijken onze standpunten af”, zegt De Jong. „Maar we erkennen dat onder Infantino op het gebied van integriteit, governance, besluitvorming en toezicht op financiën progressie is geboekt. Dat was onder Blatter wel anders. Met Infantino kiezen we daarom voor de lange termijn.”

Belgisch trio traint apart, Denayer staat paraat voor WK voetbal

13.47 uur: Topscorer Romelu Lukaku van België heeft op de eerste trainingsdag met de WK-selectie van zijn land de groepstraining overgeslagen. De van een blessure herstellende spits werkte in Koeweit net als Jan Vertonghen en Thorgan Hazard een individueel programma af. Reservedoelman Koen Casteels is ziek en moest de training overslaan.

Jason Denayer is voor de zekerheid al naar Koeweit afgereisd om eventueel als reserve aan te sluiten. De 27-jarige verdediger van Shabab Al-Ahli maakt officieel nog geen deel uit van de selectie van bondscoach Roberto Martínez. Reservespelers kunnen tot 24 uur voor de aftrap van het openingsduel opgeroepen worden, als vervanger van een geblesseerde speler.

Lukaku liep eind oktober een dijbeenblessure op. De Belgische topscorer aller tijden was op dat moment net terug van een bovenbeenblessure die hem sinds eind augustus aan de kant hield.

De aanvaller van Internazionale speelde door de blessures dit seizoen nog maar vier competitieduels, waarvan één complete wedstrijd. De 29-jarige spits is een belangrijke schakel in het Belgische elftal, waarvoor hij 68 keer trefzeker was in 102 interlands.

Anderlecht-verdediger Vertonghen liep tien dagen geleden een kuitblessure op. De 35-jarige oud-Ajacied staat op 141 interlands voor zijn land. Het is nog onduidelijk waarom Borussia Dortmund-speler Hazard de groepstraining oversloeg.

België speelt vrijdag nog een oefenduel met Egypte in Koeweit. De ’Rode Duivels’ beginnen het WK op woensdag 23 november tegen Canada. Marokko en Kroatië zijn de andere tegenstanders in de groep. Op het afgelopen WK, vier jaar geleden in Rusland, eindigde België als derde.

Organisatie spreekt tegen dat er bij WK sprake is van ’nepfans’

13.39 uur: De organisatie van het WK voetbal in Qatar heeft weersproken dat er sprake is van ’nepfans’ op het eindtoernooi. De afgelopen dagen doken er veel beelden op van fans die duidelijk niet zijn geboren in het land dat ze aanmoedigden. Er werd zelfs getwijfeld over de echtheid van de optochten van de supporters.

„Talloze journalisten en commentatoren op sociale media hebben zich afgevraagd of dit ’echte’ fans zijn”, aldus de verklaring. „We verwerpen die beweringen, die zowel teleurstellend als niet verrassend zijn, grondig. Qatar, en de rest van de wereld, bestaat uit een breed scala aan voetbalfans, van wie velen emotionele banden hebben met meerdere landen.”

Enkele dagen geleden ontstond er onder meer verbazing over een groep Aziatische fans die Engeland aanmoedigde en shirts van de Engelse ploeg droeg. Er werd gesuggereerd dat hun feestgedrag in scène zou zijn gezet. Dat wordt echter tegengesproken door de Indiase toeschouwers in Doha. Veel van hen zijn woonachtig in Qatar.

„Het is puur nepnieuws en ik wil luid en duidelijk zeggen dat niemand van ons op welke manier dan ook is betaald”, zei een „verontwaardigde” Indiase supporter in Doha tegen het Franse persbureau AFP. „We zijn diehard fans van Engeland.” Andere fans in Doha laten soortgelijke woorden optekenen. „Dit is vernederend, er is veel frustratie”, stelt een Indiase fan.

Volgens de Indiase mensen in Qatar is het WK ongekend populair in hun geboorteland. „Dit heeft ons veel pijn gedaan. Mensen realiseren zich gewoon niet hoeveel voetbalopwinding er is in India. We kijken elk weekend naar de Premier League. We komen uit India, maar dat heeft zich niet gekwalificeerd, dus mensen kiezen het team dat ze willen steunen.”

Belgische bond schrapt WK-fandorp in eigen land na gebrek animo

11:30 uur De Belgische voetbalbond heeft kort voor de start van het WK besloten af te zien van een officieel WK-fandorp in Vilvoorde, nabij Brussel. Volgens de bond is er te weinig animo om het evenement in het fandorp op grote schermen te bekijken. België begint woensdag aan het WK met een wedstrijd tegen Canada.

„Omdat het voor de meeste fans niet mogelijk was om naar Qatar te gaan, wilden we het WK naar de fans brengen. We hebben echter veel minder tickets verkocht dan gehoopt en moeten vaststellen dat er op dit moment in vergelijking met andere jaren minder animo is voor evenementen met grote schermen. Het is daarom met spijt in het hart dat we de stekker moeten trekken uit de organisatie van ons fandorp”, aldus Manu Leroy, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie bij de KBVB.

Een voormalig legerterrein zou worden omgetoverd tot ’The Desert’. Er zouden grote schermen worden geplaatst en andere activiteiten worden georganiseerd.

Sterspeler Wales Bale is ’honderd procent fit’

10:42 uur Wales-ster Gareth Bale is klaar voor het WK voetbal. De 33-jarige aanvaller van het Amerikaanse Los Angeles FC zei dinsdag voor het vertrek naar Qatar dat hij „honderd procent fit” is. Bale werd vorige week door bondscoach Rob Page opgenomen in de definitieve selectie voor Qatar, hoewel hij naar eigen zeggen nog niet volledig fit was.

De voormalige aanvaller van Real Madrid reageerde positief op de vraag of hij drie volledige wedstrijden kon spelen. „Ja, dat is geen probleem. Ik ben volledig fit en klaar om te beginnen. Als ik drie keer 90 minuten moet spelen, dan speel ik drie keer 90 minuten”, aldus Bale.

De sterspeler van Wales keek ook nog even terug op de laatste periode. „Het is lastig geweest, vooral mentaal. De laatste drie of vier weken waren moeilijk. Je hoorde zelfs verhalen van spelers die nog blessures opliepen, wetende dat ze het WK gaan missen.”

De 108-voudig international speelde dit jaar slechts één keer 90 minuten voor Wales, tijdens de Nations League-wedstrijd tegen Polen in september. In de twee wedstrijden tegen Oranje was hij invaller.

Bale kwam sinds het duel met Polen slechts een half uur in actie, maar was wel belangrijk namens Los Angeles FC met een treffer in de gewonnen MLS Cup.

Franse bondscoach roept Kolo Muani op als vervanger voor geblesseerde Nkunku

09:12 uur De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft Randal Kolo Muani opgeroepen om Christopher Nkunku te vervangen. De 25-jarige Nkunku liep tijdens de laatste training op Franse bodem voor vertrek naar Qatar een knieblessure op. De Franse bond heeft het medische dossier van Nkunku, spelend voor RB Leipzig, recent voorgelegd aan de FIFA en kreeg toestemming een vervanger voor hem aan te wijzen.

De 23-jarige Kolo Muani staat onder contract bij Eintracht Frankfurt, dat hem eerder dit jaar overnam van Nantes. Hij heeft voor Eintracht vijf keer gescoord in veertien competitiewedstrijden.

DINSDAG 15 NOVEMBER

Frankrijk mist ook Bundesliga-topscorer Nkunku op WK

23.29 uur: Frankrijk heeft in de aanloop naar het WK voetbal opnieuw een speler geblesseerd zien afhaken. Christopher Nkunku, de topscorer van de Bundesliga, liep dinsdag tijdens de laatste training op Franse bodem voor vertrek naar Qatar een knieblessure op. Medisch onderzoek wees uit dat de kwetsuur dusdanig van ernst is, dat de aanvaller van de Duitse club RB Leipzig niet kan meedoen aan het WK in Qatar.

De 25-jarige Nkunku maakte twaalf doelpunten in vijftien competitiewedstrijden voor Leipzig. Hij wacht na acht interlands nog wel op zijn eerste goal voor de nationale ploeg.

Bondscoach Didier Deschamps zag eerder verdediger Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain) en de middenvelders Paul Pogba (Juventus) en N’Golo Kanté (Chelsea) vanwege blessures afhaken. Frankrijk gaat als titelverdediger naar Qatar.

De Franse bond heeft het medische dossier van Nkunku voorgelegd aan de FIFA en hoopt een vervanger voor hem te kunnen aanwijzen. De bondscoaches van de 32 deelnemende landen moesten uiterlijk maandag hun selecties van maximaal 26 spelers indienen.

Franse voetbalploeg zegt steun toe aan mensenrechtenstrijders

19.47 uur: De nationale voetbalploeg van Frankrijk wil de ngo’s (non-gouvernementele organisaties) die zich inzetten voor de mensenrechten in Qatar financieel ondersteunen. Dat heeft de titelverdediger op het WK in een open brief gemeld.

„Tegen de onrustige achtergrond van dit WK willen wij met deze collectieve brief onze betrokkenheid tonen bij de eerbiediging van de mensenrechten en iedere vorm van discriminatie afwijzen”, schrijft de Franse ploeg, die stelt dat de activiteiten van de ngo’s het bewustzijn bij staf en spelers hebben vergroot.

„Na gezamenlijk beraad hebben we besloten om ngo’s die zich inzetten voor de bescherming van de mensenrechten te steunen via een fonds waaraan alle spelers van de selectie en de leden van de staf deelnemen”, staat in de brief. „Wij reizen naar Qatar om te voetballen en vreugde te bieden aan onze fans in Frankrijk en aan iedereen die van het spel houdt. We erkennen ook dat het voetbal een verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat de mensenrechten en ons milieu worden gerespecteerd en dat ieder van ons zijn steentje moet bijdragen.”

Duitsers oefenen tegen Oman zonder Rüdiger en Müller

17.10 uur: Thomas Müller en Antonio Rüdiger ontbreken woensdag in het laatste oefenduel van de Duitse nationale ploeg voordat het WK voetbal begint. Beide spelers waren dinsdag niet aanwezig op de training. Duitsland neemt het woensdag op tegen Oman alvorens vanuit dat land verder te reizen naar Qatar.

Müller kampt met spierklachten, terwijl Rüdiger een lichte heupblessure heeft. „We houden het van dag tot dag in de gaten en gaan ervan uit dat ze vier dagen voor ons eerste WK-duel kunnen trainen”, zei de Duitse bondscoach Hansi Flick. Dat zou zaterdag zijn, want de Duitsers beginnen hun WK op woensdag 23 november tegen Japan.

Oud-PSV’er Mario Götze, tegenwoordig uitkomend voor Eintracht Frankfurt, en de Freiburg-spelers Matthias Ginter en Christian Günter trainden dinsdag ook niet mee, maar dat kwam omdat zij zondag nog uitkwamen voor hun club. Flick liet in het midden of Götze, maker van de winnende goal in de WK-finale van 2014, tegen Oman zijn eerste interland speelt sinds 2017. „Met Mario is het even afwachten, hij heeft al heel wat speelminuten in de benen”, aldus Flick.

Reserve-doelman Marc-André ter Stegen wordt woensdag in Muscat verwacht. Hij reisde vanwege buikgriep maandag niet mee met de Duitse selectie.

Ecuador laat Castillo uit WK-selectie uit vrees voor nieuwe straf

16.42 uur: De veelbesproken rechtsback Byron Castillo is niet opgenomen in de WK-selectie van Oranje-tegenstander Ecuador vanwege het risico op „oneerlijke straffen”, aldus de bond van het land. De rechtsback was lange tijd inzet van een arbitragezaak bij het internationaal sporttribunaal CAS om Ecuador te weren van de eindronde in Qatar. Hij zou niet de juiste nationaliteit hebben gehad tijdens kwalificatiewedstrijden.

„Gezien de uitspraak van het CAS en met het risico om opnieuw oneerlijke sancties te krijgen, is de Ecuadoraanse voetbalbond genoodzaakt om Castillo niet op te nemen in de definitieve selectie”, aldus de bond van het Zuid-Amerikaanse land in een toelichting op de eerder bekendgemaakte namen.

Het CAS wees kort voor het WK een protest van Chili en Peru af en stond deelname van Ecuador toe aan het WK. Castillo was volgens de twee landen onrechtmatig opgesteld bij Ecuador in de WK-kwalificatie. Ecuador bleef niet ongestraft. Bij de start van de volgende WK-kwalificatie krijgt het Zuid-Amerikaanse elftal 3 punten aftrek. Bovendien heeft het een boete gekregen van zo’n 100.000 euro. Dit is volgens het CAS omdat het land wel valse documenten zou hebben laten zien.

Bondscoach Gustavo Alfaro maakte als 32e en laatste land zijn selectie bekend. Hij heeft gekozen voor onder anderen middenvelder Carlos Gruezo (Augsburg) en aanvaller Enner Valencia (Fenerbahçe). Ecuador speelt zondag in dezelfde groep als Nederland de openingswedstrijd tegen gastland Qatar.

Bayern München levert meeste WK-deelnemers

15.52 uur: Bayern München levert de meeste spelers aan het komende WK voetbal in Qatar. Met liefst zeventien WK-gangers troeft de Duitse recordkampioen Manchester City en FC Barcelona af. Van de Engelse en de Spaanse club zijn zestien spelers actief in Qatar. In Nederland is Ajax met elf internationals het best vertegenwoordigd op het WK.

Het grootste contingent WK-spelers komt zoals gebruikelijk uit de Engelse competities. Liefst 156 voetballers komen uit voor clubs uit de Premier League of het niveau daaronder. Van de in Spanje werkzame voetbalprofs zijn er 86 actief op het WK. De competities in Duitsland en Italië, dat zelf niet meedoet aan het WK, leveren respectievelijk 80 en 70 spelers. Uit de Nederlandse Eredivisie nemen 19 spelers deel aan het WK, 12 van hen komen uit voor Oranje.

Oranje-aanvoerder Van Dijk speelde meeste minuten in aanloop WK

15.09 uur: Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk heeft in aanloop naar het WK de meeste minuten gespeeld van alle deelnemende voetballers. De 31-jarige centrumverdediger van Liverpool kwam sinds juli vorig jaar tot 7597 minuten in 78 wedstrijden, berekende spelersvakbond FIFPRO.

De Portugees João Cancelo en aanvaller Sadio Mané van Oranje-tegenstander Senegal staan ook in de top 3, maar speelden ruim 200 minuten minder dan Van Dijk. De selectie van Portugal werkte gezamenlijk de meeste minuten af, gevolgd door Brazilië en Mexico. Nederland hoort ook bij de zwaarst belaste selecties van het afgelopen anderhalve seizoen.

FIFPRO zegt dat uit het onderzoek is gebleken dat spelers „extreem overbelast zijn.” De tijd voor herstel na een wedstrijd was sinds halverwege vorig jaar gemiddeld acht dagen, vier keer lager dan eerder gebruikelijk was.

Landen uit Afrika, Azië en Oceanië kunnen juist last krijgen van ’onderbelasting’. Spelers van Kameroen en Australië speelden weinig, maar spelers van Oranje-opponent Qatar het minst. Het gastland belegde een trainingskamp van zes maanden voor de start van het WK.

Het toernooi begint zondag met het duel tussen Qatar en Ecuador.

Negentien Eredivisiespelers actief op WK, elf van Ajax

13.01 uur: Negentien Eredivisiespelers zijn de komende weken actief op het WK in Qatar. Ajax levert met elf voetballers de grootste afvaardiging, gevolgd door PSV met vier en koploper Feyenoord met drie. Verder heeft sc Heerenveen met de voor Oranje geselecteerde doelman Andries Noppert één speler actief op het eindtoernooi, dat zondag begint.

Oranje heeft met twaalf het hoogste aantal spelers uit de Eredivisie. In de Mexicaanse selectie zijn PSV’er Érick Gutièrrez en de Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez opgenomen. Servië heeft Ajax-aanvaller Dusan Tadic en Ghana kan beschikken over Mohammed Kudus van de Amsterdammers. Feyenoorders Sebastian Szymanski en Alireza Jahanbakhsh komen uit voor respectievelijk Polen en Iran.

Om de voetballers succes te wensen hebben voetbalkunstenaar Barry Pirovano en de Eredivisie een kunstwerk gemaakt dat te zien is op Schiphol. Op de muurbedrukking van 25 meter lang zijn de negentien spelers te zien met daarnaast succeswensen in hun eigen taal. Dinsdagochtend is het Nederlands elftal vertrokken naar Qatar, waar het maandag tegen Senegal aan het toernooi begint.

MAANDAG 14 NOVEMBER

Franse verdediger Varane lijkt op tijd fit voor begin WK

19.51 uur: Verdediger Raphaël Varane lijkt op tijd fit voor de eerste wedstrijd van Frankrijk op het WK voetbal. Bondscoach Didier Deschamps zegt de terugkeer van zijn van een blessure herstellende speler niet te willen overhaasten, maar „hij voelt zich goed.” Zijn ploeg begint het wereldkampioenschap in Qatar volgende week dinsdag tegen Australië en speelt daarna in de groepsfase nog tegen Denemarken en Tunesië.

Varane, die op 22 oktober geblesseerd was geraakt bij Manchester United, werkte maandag een lichte training af met de Franse ploeg. Ook deed hij verschillende loopoefeningen met onder anderen Real Madrid-aanvaller Karim Benzema. De spits was de afgelopen weken niet helemaal fit, maar ook voor hem zijn de vooruitzichten positief.

Het geblesseerd afhaken van verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain was maandag een nieuwe domper voor ’Les Bleus’. De middenvelders Paul Pogba (Juventus) en N’Golo Kanté (Chelsea) ontbraken vanwege blessures al in de selectie. Maandag werden verdediger Axel Disasi van AS Monaco en Borussia Mönchengladbach-aanvaller Marcus Thuram toegevoegd om de selectie compleet te maken.

Oranje veilt WK-shirts voor arbeidsmigranten in Qatar

15.16 uur: De shirts die de spelers van het Nederlands elftal dragen tijdens het WK worden online geveild en de opbrengst gaat naar arbeidsmigranten in Qatar. De spelers van Oranje hopen zo een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de situatie van de arbeiders in het gastland van de mondiale eindronde.

„Het tot stand komen van dit toernooi heeft een zeer grote impact gehad op arbeidsmigranten in Qatar, dat is niemand ontgaan”, zegt aanvoerder Virgil van Dijk. „Onder heel zware omstandigheden hebben zij gewerkt aan stadions, de infrastructuur en hotelaccommodatie. Dat zullen we ons bij elke activiteit steeds weer realiseren. En dat die omstandigheden écht beter moeten, is iedereen wel duidelijk.”

Bekijk ook: Oranje verwelkomt arbeidsmigranten op trainingsveld in Qatar

De verdediger van Liverpool hoopt dat Oranje in Qatar kan bijdragen aan de veranderingen die al een aantal jaar gaande zijn op gebied van arbeidsrechten. „Vanuit de ’bestuurskamers’ is al veel gedaan om de situatie te verbeteren, maar wij willen daar vanuit de kleedkamer ook een concrete bijdrage aan leveren”, aldus Van Dijk. „Allereerst door hier op dit wereldpodium aandacht te vragen voor hun situatie. Maar ook door de veilingopbrengst van onze wedstrijdshirts te gebruiken om de in gang gezette verbeteringen mede te financieren.”

De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt in de groepsfase van het WK tegen Senegal, Ecuador en Qatar. De veiling van de wedstrijdshirts begint steeds direct na de aftrap en loopt dan tot het volgende duel. De tenues die het Nederlands elftal tijdens de laatste interlandperiode droeg tegen Polen en België werden ook geveild. Het opgehaalde bedrag van ruim 50.000 euro komt volgens de KNVB eveneens ten goede aan het verbeteren van de situatie van arbeidsmigranten in Qatar. Zij moesten de afgelopen jaren vaak in extreem warme omstandigheden werken aan onder meer de bouw van de stadions.

Onder druk van organisaties als Amnesty International en arbeidsorganisatie ILO van de Verenigde Naties hebben de afgelopen jaren heel wat hervormingen plaatsgevonden in Qatar. Zo is onder meer het kafala-systeem van dwangarbeid afgeschaft en is er een hitteprotocol gekomen. Toch valt er volgens deze organisaties nog steeds veel te verbeteren.

De spelers van Oranje ontvangen donderdag op het trainingsveld in Doha een groep van twintig arbeidsmigranten. Deze migranten zijn met de KNVB in contact gebracht door de internationale arbeidersvakbond BWI.

Ajax-voetballer Kudus met Ghana naar WK

13.16 uur: Mohammed Kudus van Ajax gaat met Ghana naar het WK. De Ghanese bondscoach Otto Addo heeft de 22-jarige Kudus opgenomen in zijn selectie van 26 spelers voor het mondiale toernooi in Qatar. De Ajacied speelde achttien interlands en maakte daarin vijf doelpunten.

Kudus speelt dit seizoen bij Ajax lang niet altijd op zijn favoriete positie als aanvallende middenvelder, maar staat ook regelmatig in de spits. In de Champions League maakte hij in zes groepswedstrijden vier doelpunten. In de Eredivisie staat de teller op vijf goals in veertien duels. In de competitie is Kudus veelal invaller. Brian Brobbey krijgt in de spits meestal de voorkeur van trainer Alfred Schreuder. Brobbey maakte acht treffers in de Eredivisie, maar kwam in de Champions League niet tot scoren.

Andere bekende namen in de Ghanese selectie zijn middenvelder Thomas Partey (Arsenal) en de aanvallers Iñaki Williams (Athletic) en André Ayew, die in Qatar speelt voor Al-Sadd. Ghana neemt het in groep H op tegen Portugal (24 november), Zuid-Korea (28 november) en Uruguay (2 december).

Tunesië haalt oud-aanvoerder terug bij selectie voor WK voetbal

13.15 uur: De Tunesische bondscoach Jalel Kadri heeft zijn selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. De trainer haalde keeper en voormalig aanvoerder Aymen Mathlouthi na drie jaar terug, maar laat Saîf-Eddine Khaoui van het Franse Clermont thuis.

Mathlouthi was vier jaar geleden aanvoerder van Tunesië tijdens het WK in Rusland. De 38-jarige doelman van Étoile Sportive du Sahel, dat uitkomt in de Tunesische competitie, speelde in 2019 zijn laatste interland. Hij is nu een van de vier keepers die Kadri meeneemt naar Qatar.

De 27-jarige Khaoui zat in de selectie bij het WK van vier jaar geleden in Rusland. De naam van de middenvelder dook de laatste tijd weer vaak op als mogelijke kandidaat voor Qatar, aangezien hij goed in vorm was bij zijn club. Kadri besloot echter voor andere opties te kiezen.

Tunesië speelt woensdag in Doha nog een vriendschappelijke wedstrijd tegen Iran. Het land treft Denemarken, Australië en wereldkampioen Frankrijk op het WK in Qatar.

Duitse WK-selectie zonder zieke Ter Stegen naar Oman

11:46 uur Doelman Marc-André ter Stegen vliegt maandag niet met de Duitse WK-selectie mee naar Oman. Hij heeft last van buikgriep, meldt de Duitse voetbalbond.

De 30-jarige speler van FC Barcelona is op het WK in Qatar dat zondag begint in principe tweede keeper bij de Duitsers, achter Manuel Neuer. Ter Stegen kwam zondag nog wel aan in Frankfurt, waar de WK-selectie zich verzamelde om een dag later richting het Midden-Oosten te vliegen. Besloten is dat hij eerst beter moet worden om mogelijk later deze week zich de groep te voegen.

Het Duitse voetbalteam speelt woensdag in Oman nog een laatste oefenduel voor het WK. Duitsland neemt het in Qatar in groep E op tegen Japan (23 november), Spanje (27 november) en Costa Rica (1 december). Bondscoach Hansi Flick heeft als derde doelman Kevin Trapp van Eintracht Frankfurt achter de hand.

Afhaken Kimpembe nieuwe domper Frankrijk

11:17 uur De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft opnieuw een domper moeten incasseren voor het WK in Qatar. De trainer zag maandag verdediger Presnel Kimpembe van Paris Saint-Germain afhaken met een blessure.

De middenvelders Paul Pogba (Juventus) en N’Golo Kanté (Chelsea) ontbraken vanwege blessures al in de selectie van 25 spelers die Deschamps vorige week bekendmaakte. Kimpembe zat wel bij de groep, hoewel hij niet geheel fit was.

De 27-jarige verdediger speelde zondag als invaller nog een kwartier mee tijdens de zege van PSG op tegen Auxerre (5-0). Het waren zijn eerste speelminuten sinds eind oktober, maar hij bleek nog onvoldoende hersteld van zijn achillespeesblessure. Het bericht was slecht nieuws voor Deschamps, die naar verwachting de 28-voudig international in zijn basis zou opstellen tijdens het WK dat komende zondag begint.

Deschamps haalde Axel Disasi van AS Monaco als vervanger bij de selectie. De 24-jarige verdediger heeft nog geen interlands achter zijn naam staan.

De bondscoach riep maandag ook Marcus Thuram op. De aanvaller Borussia Mönchengladbach maakt de selectie van Frankrijk compleet. Deschamps had vorige week 25 spelers aangewezen, hoewel hij er 26 mag meenemen naar het WK. De bondscoaches hebben tot maandag eind van de middag om hun definitieve lijst in te leveren bij de wereldvoetbalbond FIFA.

Marokkaanse voetballer Harit loopt vlak voor WK knieblessure op

08:45 uur De Marokkaanse voetballer Amine Harit moet het WK in Qatar vermoedelijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvallende middenvelder van Olympique Marseille liep zondagavond in de met 3-2 gewonnen Franse competitiewedstrijd tegen AS Monaco een ogenschijnlijk zware knieblessure op. Harit (25) werd met een brancard van het veld gedragen.

De zestienvoudig international maakt deel uit van de Marokkaanse selectie voor het WK. Via Twitter heeft zowel de Marokkaanse bond als Olympique Marseille een steunbetuiging aan Harit gestuurd.

Een deel van de Marokkaanse ploeg arriveerde zondagavond al in Qatar. Donderdag speelt Marokko een oefeninterland tegen Georgië. De eerste wedstrijd op het WK is op 23 november tegen Kroatië. Marokko, met onder anderen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal in de selectie, speelt daarna in groep F tegen België (27 november) en Canada (1 december).

ZONDAG 13 NOVEMBER

Canada met geblesseerde Bayern-speler Davies naar WK

18.02 uur: Bondscoach John Herdman van Canada heeft de geblesseerde Alphonso Davies in zijn selectie voor het WK voetbal opgenomen. De speler van Bayern München miste de laatste twee wedstrijden van zijn ploeg vanwege een hamstringblessure, maar de bondscoach gaat ervan uit dat de linksback op tijd is hersteld. De 22-jarige Davies liep eerder deze maand een spierscheurtje op aan de achterzijde van zijn bovenbeen.

Andere min of meer bekende namen in de WK-selectie van de Noord-Amerikanen zijn Jonathan David van Lille en Cyle Larin van Club Brugge. De 39-jarige Atiba Hutchinson is een opvallende speler in de ploeg. De middenvelder van het Turkse Besiktas speelde dit seizoen nog geen enkele wedstrijd, maar gaat wel mee naar Qatar. Hij speelde tussen 2010 en 2013 bij PSV.

Charles-Andreas Brym van FC Eindhoven ontbreekt in de selectie, ook al kreeg hij de afgelopen periode steeds een oproep voor de nationale ploeg van Canada, die een rentree maakt op het WK na 36 jaar afwezigheid.

Canada is ingedeeld in groep F met België, Marokko en Kroatië.

Saudi-Arabië zet dopingzondaar Al-Muwallad alsnog uit WK-ploeg

15.52 uur: Bondscoach Hervé Renard heeft aanvaller Fahad Al-Muwallad uit de WK-selectie van Saudi-Arabië gezet. De Franse coach nam het besluit uit voorzorg, omdat er een dopingzaak tegen de voetballer loopt.

De aanvaller van de Saudische club Al-Shabab kreeg in mei een schorsing van 18 maanden opgelegd nadat hij positief had getest op een verboden middel. Het sporttribunaal van Saudi-Arabië bracht in augustus de schorsing zodanig terug dat Al-Muwallad in principe kan meedoen aan het WK in Qatar.

Het mondiale antidopingbureau WADA is echter in beroep gegaan tegen de strafvermindering en dat heeft de zaak veranderd. Saudi-Arabië verwacht nu toch een langere schorsing voor de 28-jarige aanvaller, die in 2019 ook al voor een jaar werd geschorst wegens doping.

„Uit voorzorg en kijkende naar de ontwikkelingen na het beroep van WADA is in overleg met de juridische afdeling van de Saudische voetbalfederatie besloten Al-Muwallad niet mee te nemen naar het WK”, meldt de bond via Twitter.

Renard heeft in de 32-jarige Nawaf Al-Abed (ook van Al-Shabab) een vervanger gevonden. Saudi-Arabië is op het WK ingedeeld in groep C met Argentinië, Polen en Mexico.

Ecuador neemt Gruezo ondanks blessure mee naar Qatar

13.25 uur: Middenvelder Carlos Gruezo van Ecuador kan ondanks een lichte dijbeenblessure gewoon meedoen aan het WK in Qatar. De 27-jarige speler van de Duitse club FC Augsburg raakte zaterdag geblesseerd tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen VfL Bochum (0-1) en de vrees bestond dat hij het WK moest missen. Augsburg meldde zondag echter dat medisch onderzoek is gebleken dat het gaat om een lichte peesblessure.

„Carlos reist gewoon af naar de nationale ploeg, we wensen hem het beste op het WK”, aldus de Duitse club. Ecuador speelt volgende week zondag de openingswedstrijd tegen Qatar en is vijf dagen later (25 november) de tweede opponent van het Nederlands elftal. Bondscoach Gustavo Alfaro maakt maandag zijn WK-selectie bekend.

Gruezo speelde veertig interlands voor Ecuador en is doorgaans een vaste waarde in de nationale ploeg. De middenvelder verborg zijn hoofd onder zijn shirt toen hij tegen Bochum na een half uur geblesseerd van het veld ging. Gruezo werd getroost door ploeggenoten en stafleden. „Je kan je voorstellen wat op zo’n moment door zijn hoofd gaat”, zei manager Stefan Reuter van Augsburg.

ZATERDAG 12 NOVEMBER

Scoren blijft probleem voor Oranje-tegenstander Ecuador

20.47 uur: Ecuador is in een oefenwedstrijd tegen Irak opnieuw niet tot scoren gekomen. Het duel, dat in 0-0 eindigde, werd afgewerkt in het stadion van Atlético Madrid waar veel Ecuadoranen plaats hadden genomen.

Ecuador, dat nu in de laatste vijf oefenduels slechts één doelpunt heeft gemaakt, is de tweede tegenstander van Oranje in de groepsfase op het WK in Qatar. Bondscoach Gustavo Alfaro maakt pas maandag zijn selectie bekend.

Irak, geen deelnemer aan het WK, ging er stevig tegenaan. Diego Palacios, met een verleden bij Willem II, Byron Castillo en Felix Eduardo Torres moesten blessurebehandelingen ondergaan, tot onvrede van Alfaro die zijn spelers zo kort voor het WK graag heel houdt.

Alfaro had wellicht al gehoord dat zijn middenvelder Carlos Gruezo zich in het duel van FC Augsburg met VfL Bochum dermate geblesseerd had dat zijn WK-deelname mogelijk in gevaar komt. De bondscoach wisselde er na de rust lustig op los, maar gescoord werd er niet. Zelfs een late strafschop, na hands van Hamza Adnan, ging er niet in. Gonzalo Plata schoot in blessuretijd vanaf 11 meter tegen doelman Jalal Hasan aan.

Ook Brazilië wil de focus op voetbal bij WK in Qatar

12:21 uur Ook de Braziliaanse voetbalbond schaart zich achter de oproep van wereldvoetbalbond FIFA om tijdens het WK in Qatar het voetbal centraal te stellen en niet mee te gaan in „ideologische en politieke gevechten die in de wereld bestaan.” Brazilië is vijfvoudig wereldkampioen en gaat het WK in als aanvoerder van de wereldranglijst.

Eerder kreeg de FIFA steun van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol en de Afrikaanse voetbalbond CAF voor de boodschap, waaruit blijkt dat het niet de bedoeling is dat tijdens het WK over mensenrechten en de situatie van gastarbeiders in Qatar wordt gesproken.

Vanuit Europa klinkt een ander geluid. De tien bonden die zich hebben verenigd in een Europese werkgroep, waaronder de Nederlandse KNVB, hebben laten weten ook tijdens het WK aandacht te blijven vragen voor de arbeidsmigranten en mensenrechten in Qatar. Zij steunen ook de oproep van Amnesty International aan de FIFA om snel met een compensatiefonds te komen voor arbeidsmigranten die zijn omgekomen of gewond zijn geraakt op de bouwplaatsen.

Brazilië ziet het echter zoals de FIFA. „We zijn het van harte eens met de FIFA en de Qatarese autoriteiten dat deze kwesties buiten het voetbal worden aangepakt. Wel is onze overtuiging dat voetbal een kracht kan zijn voor positieve verandering in samenlevingen over de hele wereld”, luidde een verklaring van de Braziliaanse bond.

„Zoals de FIFA al memoreerde: dit toernooi zal ook een gelegenheid zijn voor fans om elkaar te ontmoeten en samen te zijn in vrede en vreugde, ongeacht hun afkomst, religie of seksuele geaardheid, verenigd door de universele taal van het voetbal”, aldus de bond.

Vedette Son in WK-selectie Zuid-Korea, maar onzeker of hij speelt

08:25 uur Sterspeler Son Heung-min is opgenomen in de selectie van Zuid-Korea voor het WK voetbal in Qatar, maar het is onzeker of hij daadwerkelijk zal spelen. De aanvaller van Tottenham Hotspur is herstellende van een oogoperatie en bondscoach Paulo Bento weet niet of Son op tijd speelklaar is.

Hij heeft om die reden aanvaller Oh Hyeon-gyu als 27e speler toegevoegd aan zijn WK-ploeg als mogelijke vervanger van Son.

De 30-jarige Son liep vorige week dinsdag een breuk bij zijn linkeroog op in het Champions League-duel bij Olympique Marseille (1-2). De aanvaller scoorde dit seizoen in dertien competitieduels drie keer. Hij is de absolute vedette van Zuid-Korea, met 35 treffers in 106 interlands.

„We staan in contact met hem en de medische staf van Tottenham. Op dit moment hebben we nog geen informatie over wanneer hij weer kan trainen”, zei Bento bij de presentatie van de selectie. „We zullen dagelijks zijn situatie analyseren, er is nog tijd. Het belangrijkste is dat hij zo goed mogelijk herstelt en zich goed voelt.”