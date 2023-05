Premium Het beste van De Telegraaf

’Jammer dat het eindresultaat wat anders beweert’ Baaldag in plaats van extra ’moederdag’: Kim Polling ’hartstikke jaloers’ op Franse collega

Door Renze Lolkema Kopieer naar clipboard

Kim Polling slaagt er niet in om in navolging van de Française Clarisse Agbegnenou (foto rechtsboven) als kersverse moeder een WK-medaille te veroveren in Doha. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - Kim Polling had van de vierde WK-dag in Qatar graag een tweede ’moederdag’ op rij gemaakt. Woensdag was de eerste toen de Française Clarisse Agbegnenou wereldkampioene werd, met haar elf maanden oude baby Athena als stralend middelpunt in de judohal.