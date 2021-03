EK indoor atletiek: Samuel in finale 60 meter, titelprolongatie lonkt voor Visser

Atlete Samuel sprint naar finale 60 meter

Atlete Jamile Samuel heeft zich toch weer bewezen als sprintster op een groot toernooi. De 28-jarige Amsterdamse, die al meer dan tien jaar op het hoogste niveau acteert, bereikte op de EK indoor in het Poolse Torun de finale van de 60 meter.

Samuel finishte in haar heat van de halve finales als derde. Die klassering leverde geen directe finaleplek op, maar met 7,26 hoorde ze bij de twee snelste atletes die op basis van hun tijd een ticket voor de eindstrijd op zondagavond verdiende.

De halve finales waren voor Naomi Sedney het eindstation. Zij kwam in haar heat van de halve finales als vijfde over de finish in 7,35 en was daarmee uitgeschakeld.

De Zwitserse Ajla del Ponte plaatste zich met 7,19 als snelste voor de finale. De Poolse titelverdedigster Ewa Swoboda ontbreekt op de EK indoor. De topfavoriete raakte vlak voor het toernooi besmet met het coronavirus en mocht niet meedoen.

Smet en Visser naar finale 60 meter horden

Koen Smet is bezig aan een sterk EK indooratletiek. De Amsterdammer haalde de finale van de 60 meter horden. De elfvoudig Nederlands kampioen (outdoor meegerekend) deed dat op basis van zijn tijd van 7,69.

Smet kwam in zijn serie van de halve finales als derde over de meet. De eerste twee waren zeker van de finale, voor Smet was zijn tijd van belang. Hij bleek uiteindelijk de snelste nummer 3. De finale is zondagavond.

Ook Nadine Visser heeft zich geplaatst voor de finale van de 60 meter horden en lijkt op weg naar titelprolongatie. De regerend kampioene snelde in de halve finales soeverein naar de eindstrijd. Ze won haar heat in 7,86, een tijd die net iets boven haar Nederlands record van 7,81 lag.

Braun niet meer van start op zevenkamp

Pieter Braun is niet meer van start gegaan op de zevenkamp. De meerkamper heeft de strijd gestaakt omdat hij bij het hoogspringen, het vierde en laatste onderdeel op zaterdag, last heeft gekregen van een enkel. „Met het oog op het zomerseizoen wil ik geen risico nemen en ga ik niet verder”, zei de specialist op de tienkamp, die in 2019 op de WK als zevende eindigde. In Torun stond Braun na de eerste vier onderdelen - 60 meter, verspringen, kogelstoten en hoogspringen - tiende met 3300 punten.

Taam doet goede zaken op 60 meter horden

De zevenkamp ging zondag verder met de 60 meter horden. Rick Taam, de tweede Nederlander in het deelnemersveld, deed goede zaken met 8,03 en klom naar de vierde plaats in de tussenstand. De Franse vedette Kevin Mayer won de 60 horden in 7,78 en verstevigde zijn leidende positie. Het polsstokhoogspringen en de 1000 meter komen nog.