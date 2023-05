Premium Het beste van De Telegraaf

Buitenlandse media bewieroken Napoli: ’Heb je het gezien, Diego Maradona?’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Napoli viert de gelijkmaker . Ⓒ ANP/HH

De landstitel van Napoli is vrijdag uiteraard het onderwerp van gesprek in de Italiaanse media. De formatie van Luciano Spalletti wordt overladen met complimenten en ook in het buitenland vliegen de mooie woorden Napoli om de oren.