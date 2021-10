Schitterende goal Memphis Depay niet genoeg voor Barça

Met bijna dezelfde elf namen als tegen Rayo Vallecano, begon interim-trainer Sergi Barjuan aan de opvolging van Ronald Koeman bij FC Barcelona. Alleen Gavi mocht starten voor de toen zwaar tegenvallende Philippe Coutinho. De 17-jarige had de laatste weken zoveel duels gespeeld, dat Koeman hem doordeweeks even uit de wind hield en op de bank liet beginnen. Nu mocht Gavi weer de kleine smaakmaker zijn die van de Nederlander de kans kreeg door te breken.

Koeman’s tijdelijke vervanger Sergi, die in 1993 debuteerde in het eerste elftal onder Johan Cruijff en negen seizoenen voor de hoofdmacht zou uitkomen, zag zijn spits Sergio Agüero na ruim een half uur uitvallen. Dat betekende dat de als linksbuiten gestarte Memphis, die wat meer aan zijn positie gebonden leek, weer in de punt van de aanval kwam te staan.

Sergio Aguero haakt benauwd af. Gerard Piqué (rechts) moet later ook geblesseerd naar de kant. Ⓒ ANP/HH

Barcelona creëerde nauwelijks kansen in de eerste 45 minuten tegen de nummer 16 van La Liga. Nog veel minder dan dagen eerder in Madrid, bij wat naderhand het laatste duel van Koeman als hoofdtrainer bleek te zijn. Eric Garcia kopte een keer op doel en Jordi Alba kwam net te kort, toen Gavi een balletje het strafschopgebied in lobde. Dat was het wel. De ploeg kwam tot twee doelpogingen in de eerste helft.

Dat werd na rust veranderd en startte bij Memphis. De Oranje-international schoot vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de verre hoek: 1-0. Gezien de verwonderde en tevens opbeurende reactie van zijn teamgenoten, kon Memphis dat goed gebruiken. Na een fase waarin hij minder beslissend was, maar vooral na zijn misser vanaf elf meter tegen Rayo Vallecano eerder in de week, waarmee hij indirect het lot van Koeman bezegelde.

De goal was weer een vleugje van de gebruikelijke Memphis, die rond het uur spelen twee grote kansen kreeg om Barça opnieuw op voorsprong te zetten. Dat was nodig, omdat de ploeg binnen drie minuten na de openingstreffer van de Nederlander alweer een tegengoal te verwerken kreeg… Na een overigens fenomenale assist van Joselu, die Gerard Piqué te kakken zette met een carambole achter het standbeen langs. Luis Rioja omspeelde keeper Marc-André Ter Stegen.

Sergi Barjuan Ⓒ ANP/HH

Memphis kreeg niet veel later zijn eerste van twee kansen, na een waanzinnige actie van Gavi. Hij slalomde zich door de defensie van Alaves, kreeg de bal met een puntertje nog bij Memphis, maar de spits raakte de paal omdat de Alaves-goalie hem al te dicht op de huid zat. Kort daarop gaf nog zo’n groot Barça-talent, Nico Gonzalez, hem via een lobje achter de verdediging zijn tweede kans. Memphis schoot met zijn linker op de keeper.

Het vervolg was pijnlijk om te zien. Een Barcelona dat nog een half uur heeft om een kansenregen richting de 2-1 af te dwingen, creëerde helemaal niets meer.