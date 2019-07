’Snap niet waarom F1 niet naar Assen komt’

De Oostenrijker liet dan ook zijn Formule 1-hart spreken. „Ik begrijp niet waarom de Formule 1 niet naar Assen is gekomen. Assen is een van de beste circuits die ik heb gezien. Alles is hier perfect om zo’n race te houden. De tribunes zijn er om veel toeschouwers op te vangen, het paddock is groot en de infrastructuur met vliegveld en hotels in de nabijheid is er ook prima.”

Over de promotie in Nederland en eerder in België (circuit van Zolder) was hij zeer lovend. „Ze weten daar een perfecte job te doen en zijn heel actief in promoting”, zei Berger, die onthulde het DTM-circus minder vaak in bakermat Duitsland te laten komen. Nu telt de DTM-kalender nog vijf Duitse circuits, maar volgens de DTM-baas zal een daarvan gaan afvallen.

Door zijn goede contacten met MotoGP-ster Valentino Rossi is de verwachting dat de Yamaha-coureur in navolging van Ducati-rijder Andrea Dovizioso ook eens achter het stuur van een DTM-wagen gaat zitten. „Maar niet eerder dan dat Valentino met de MotoGP-races is gestopt”, meende Berger, die iedere Formule 1-coureur in de DTM verwelkomt. Ook Max Verstappen? Lachend: „Natuurlijk. Maar dan moeten we hier wel extra tribunes gaan bouwen.”