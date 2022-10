Feyenoord-coach Slot: ’We hebben een heel slechte uitgangspositie’

„Een gelijkspel was voor ons nog een acceptabel resultaat geweest, nu met een nederlaag hebben we een heel slechte uitgangspositie”, zei de trainer bij Veronica.

Slot zag zijn spelers kansen missen in de eerste helft, maar vond ook dat zij nog meer hadden moeten creëren. „Uiteraard hebben we in de eerste helft veel balbezit gehad en mensen best goed vrijgespeeld. We hadden een paar kansen uitgespeeld, maar dat horen er nog meer te worden wil je wedstrijden als deze naar je toe trekken. Het lukt ons goed om in de eindfase van het aanvallen te komen, maar nog te weinig om echt grote kansen uit te spelen.”

Slot zag ook dat Feyenoord het lastiger kreeg in de tweede helft tegen Sturm Graz. „Zij hebben in de rust ingeschat dat ze nog opportunistischer gingen spelen. Dat hebben we nog wel aardig verdedigd, maar we hebben niet voldoende de bal aan de grond gekregen om ons eigen spel te spelen. Dan denk je nog, we moeten hier niet verliezen, maar in de tweede helft maakten zij met hun manier van spelen een betere indruk dan wij.”