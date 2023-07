Premium Het beste van De Telegraaf

Van Vleuten na vierde eindzege in Giro Donne vol vertrouwen richting Tour-strijd met Vollering

Door Roy Schriemer

Annemiek van Vleuten is veertig jaar oud, maar koerst tijdens haar laatste Giro als een jong veulen en is intens gelukkig met de eindoverwinning. Ⓒ Foto’s Getty Images

AMSTERDAM - Ze hoorde en las heus wel dat er hardop werd getwijfeld of ze niet een jaar te lang was doorgegaan nadat de voorjaarsklassiekers niet brachten wat ze ervan verwacht had. Maar ondertussen won Annemiek van Vleuten (40) na de Vuelta voor vrouwen ook voor de vierde keer de Giro Donne. En straalde ze een hele week alsof ze niet haar laatste, maar haar eerste successen vierde.