Vliegt Oranje-held uit bocht met gepeperde mening over Nederlands elftal? ’Einzelgänger’ Van Basten maakt ook als analist tongen los: ’Hij kan venijnig zijn’

Door Koen van Eijk en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Marco van Basten won de Ballon d’Or in 1988, 1989 en 1992. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Hij was als topspits een groot mysterie, en aan de analistentafel is Marco van Basten al even ondoorgrondelijk. De ex-international kreeg bakken kritiek na zíjn kritiek op het spel van Oranje, want staan we niet gewoon in de kwartfinale van het WK? Als Van Basten spreekt dondert het al snel. ‘Hij kan venijnig zijn’.