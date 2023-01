Ook valse start Ajax in 2023 met remise bij NEC

Het gelijkspel betekent dat Ajax nu al vier wedstrijden op rij in de Eredivisie niet tot winst is gekomen. Voor de winterstop werd verloren van PSV en gelijkgespeeld tegen Vitesse en FC Emmen. Het nieuwe teleurstellende resultaat zal de druk op trainer Alfred Schreuder, die er slecht op staat bij de Amsterdamse achterban, verder doen toenemen.

Schreuder had bij Ajax’ eerste officiële duel van 2023 bij het maken van zijn opstelling rekening moeten houden met een griepgolf in zijn selectie. Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus ontbraken in Nijmegen door ziekte. Het resulteerde in een aanval met Francisco Conceição (rechts) en Dusan Tadic (links) op de flanken en Brian Brobbey in de spits. Al het hele seizoen is er door Schreuder flink geschoven in de aanval, maar door het gebrek aan opties was de puzzel voorin ditmaal eenvoudig gelegd.

Opvallend was verder dat na het vertrek van Daley Blind niet Owen Wijndal, de afgelopen zomer voor 10 miljoen euro aangetrokken linkervleugelverdediger, de linksbackpositie invulde, maar Calvin Bassey. Wijndal bleef de hele wedstrijd op de bank. Links centraal stond Devyne Rensch, terwijl Remko Pasveer het doel verdedigde, omdat de aangetrokken doelman Geronimo Rulli nog niet speelgerechtigd was.

Sterke eerste helft

In de eerste helft kwam Ajax sterk voor de dag. De ploeg van Schreuder domineerde de wedstrijd en NEC kwam er niet echt aan te pas. De enige die af en toe voor dreiging kon zorgen was de fysiek sterke Belgische spits Landry Dimata. Bij NEC begon aanwinst Anthony Musaba, die voor de rest van het seizoen is gehuurd van AZ Monaco, op de bank en zou in de slotfase invallen. De NEC’er die voor rust het meest in de picture kwam was doelman Jasper Cillessen. De goalie met het Ajax-verleden moest meermaals redding brengen, want Ajax nam het Nijmeegse doel frequent onder vuur. Onder anderen Edson Alvarez met een kopbal en Davy Klaassen met een volley stelden Cillessen op de proef.

Francisco Conceicao stond voor het eerst in de basis. Ⓒ ProShots

De grootste kans was voor Kenneth Taylor, die de bal net naast schoot na een prima aanval via Conceição en Brobbey, die de bal bekeken teruglegde. In de 38e minuut was het alsnog raak voor Ajax en wie anders dan Davy Klaassen verzorgde de openingsgoal. De middenvelder met de bijnaam ‘Mister 1-0’ heeft nu 69 Eredivisie-goals gemaakt voor Ajax en 25 keer tekende hij voor de 1-0. Klaassen trof doel na een voorzet van Tadic, de vijftiende assist van de routinier dit seizoen.

Op basis van de eerste helft leek er niks aan de hand voor Ajax, maar de gebrekkige efficiëntie voor rust brak de ploeg van Schreuder in de tweede helft op. NEC kwam veel feller uit de kleedkamer en maakte al na zeven minuten de gelijkmaker. Oussama Tannane bracht de bal uit een vrije trap voor het doel, waar Dimata simpel kon intikken (1-1). Het was slecht verdedigd door Ajax, dat de jacht op een voorsprong weer heropende, maar NEC niet meer zo onder druk kreeg als in de eerste helft. NEC beet veel meer van zich af en was voortdurend dreigend op de counter.

Reservebank

Ajax had in Nijmegen een ouderwets jeugdige reservebank met vrijwel allemaal zelf opgeleide spelers. Naast de drie zieken waren door blessures Florian Grillitsch, Youri Regeer en Youri Baas niet beschikbaar. In vergelijking met de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Emmen waren bovendien drie geroutineerde reserves vertrokken: naast Blind (Bayern München) waren dat Lucas Ocampos (terug naar Sevilla) en Lisandro Magallan (Elche). En dus zaten na de keepers Maarten Stekelenburg en Jay Gorter, beiden ook met een verleden in de Ajax-opleiding, Wijndal en pinchhitter Lorenzo Lucca louter jeugdspelers op de bank. Naast Kian Fitz-Jim waren dat vijf jonkies die voor het eerst bij de wedstrijdselectie van het eerste zaten: Silvano Vos (17), Christian Rasmussen (19), Jaydon Banel (18), Olivier Aertssen (18) en de pas 16-jarige verdediger Jorrel Hato, die als jeugdspeler is overgenomen van Sparta en wordt beschouwd als het grootste talent van de Ajax-opleiding.

In de 72e minuut moest er voor het eerst gewisseld worden toen Brobbey uitviel met een schouderblessure en Lucca hem kwam vervangen. Even later maakte Taylor, die afgelopen week ziek was geweest, plaats voor Kian Fitz-Jim, die daarmee zijn debuut in Ajax 1 maakte. Taylor, die voor rust al een grote kans had gemist, verzuimde Ajax na de gelijkmaker van NEC opnieuw op voorsprong te zetten. Na een mooi passje van Conceição kreeg de middenvelder een grote kopkans, maar hij kopte de bal net over. Ajax drong richting het einde van de wedstrijd steeds meer aan, maar NEC bleef op de been. Klaassen was dicht bij de winnende goal, maar zijn schot ging rakelings naast. In de blessuretijd redde doelman Cillessen nog knap op een kopbal van Edson Alvarez, zodat het NEC-publiek na het laatste fluitsignaal een feestje kon vieren vanwege het aansprekende resultaat bij de hervatting van de Eredivisie.