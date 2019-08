Van der Poel: ’Tijd om mijn rust te pakken’

De 24-jarige kopman van Corendon-Circus won met overmacht de eerste etappe, werd tweede in de tweede rit, maar moest daarna door ziekte gas terugnemen. „De eerste rit was het echt lastig. Ik had bijna 49 kilometer gemiddeld op mijn meter staan. Als je dan net terug bent van het mountainbiken, komt dat wel even binnen. Het is dan lastig om te herstellen, zeker als je dan ook nog een beetje ziek wordt.”

Normale omstandigheden

Nadat hij in de derde rit op de Storheia Summit (3,5km à 11,8%) zijn leiderstrui verloor, kon de Brabander toch nog genieten tijdens het slotakkoord in Narvik. „Er werd vanaf het begin al meteen weer gekoerst. Ik heb mezelf wel geamuseerd, al voelde ik op een gegeven moment wel dat ik er in de finale niet bij ging zijn”, aldus ’Matje’, die onder normale omstandigheden dé favoriet was om te winnen. „Ach, ik zat langer aan het elastiek dan ik van tevoren had gedacht.”

Aleksei Lutsenko Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoewel het wielerfenomeen graag anders had willen afsluiten, keek hij toch terug op een geslaagde trip in het verre Noorden van Noorwegen. „Gezien de omstandigheden vond ik het goed gaan hier, ik ben tevreden. Ik kwam hier om een etappe te winnen en dat is gelukt”, lachte Van der Poel, die na een paar dagen rust op hoogte gaat, om zich vervolgens op 7 september weer in de Ronde van Groot-Brittannië te melden. „Maar eerst even niks, ik vind het voorlopig wel even mooi geweest.”