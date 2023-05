Orkun Kökcü gekozen tot Voetballer van het Jaar

De speler is dit weekeinde verrast en is diep onder de indruk van de prijs, waarover hij samen met zijn vader Halis nog veel meer zal vertellen. Kökcü, 22 jaar pas en de grote gangmaker van de kampioensploeg Feyenoord, kreeg de uitslag te horen van chef Telesport Marcel van der Kraan.

Die mocht hem hem namens internationals als tweevoudig winnaar Ruud Gullit, Rafael van der Vaart, Wim Kieft, ex-bondscoach Bert van Marwijk, EK-winnaar in 1988 Arnold Mühren , de WK-finalisten van 1974 Arie Haan en de WK-finalisten van 1978 Ernie Brandts en Jan Poortvliet en vele anderen vertellen dat zijn eigen voetbalschoen van dit jaar volgens traditie naar de goudsmit gaat en terugkeert als een grote trofee in zijn carrière.

Vader trots

Vader Halis Kökcü, die naast Orkun nóg een zoon (Ozan) heeft die profvoetballer is, keek geëmotioneerd en trots toe toen de aanvoerder werd verteld dat hij na de landstitel ook de grootste individuele prijs van dit seizoen heeft gekregen.

De ex-internationals hebben PSV’er Xavi Simons, die gedeeld topscorer van het seizoen is, op plek twee gezet. De derde plek is voor Kökcü’s teamgenoot David Hancko. Opvallend: bij de eerste zes op de ranglijst staan vier Feyenoorders, want Santiago Gimenez werd vierde en Lutsharel Geertruida, net achter AZ-speler Tijani Reijnders zesde.

Oud-international Rinus Israël, die zelf met Feyenoord de Europa Cup 1 won, vindt dat de 22-jarige Kökcü boven alles en iedereen is uitgestegen. „In dit seizoen was hij zo positief in beeld. Hij was conditioneel heel sterk, vond altijd de ruimte voor zichzelf en zocht voortdurend de diepte. Dat is samen met zijn uitstekende pass zijn sterkste punt. Ik geniet van zijn traptechniek en zijn overzicht”, aldus Israël.

VIDEO: Orkun Kökcü krijgt de prijs van Chef Telesport Marcel van der Kraan. Tekst gaat verder onder de video.

Grote toekomst voor Xavi Simons

Xavi Simons heeft ook ongelooflijk veel talent, maar heeft in de ogen van ’IJzeren’ Rinus alleen nog body en incasseringsvermogen nodig om de laatste stap te zetten. „Technisch is hij zo begaafd. Hij is snel ziet het spel. Hij scoort veel en laat anderen scoren. Maar hij moet niet na elk contact met een tegenstander over het veld rollen. Dát punt moet nog verbeteren. Als hij voetbalt met de juiste instelling, gaat hij ook een grote toekomst tegemoet.”

Het Voetballer van het Jaar-klassement wordt al 41 seizoenen lang georganiseerd door De Telegraaf en kent mede in samenwerking met de KNVB en de VVCS in vele seizoenen hiervoor al een grote traditie. Martin Haar was in het seizoen 1981-1982 de eerste winnaar van de officiële ranking in de Eredivisie. Kökcü is nu de opvolger van Cody Gakpo, die vorig jaar de winnaar was en een grote transfer maakte na zijn uitverkiezing.

Woensdag groot interview met de sterspeler van Feyenoord en de complete jury-uitslag.