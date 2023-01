PSV rekent op de komst van Thorgan Hazard

Hazard is op een zijspoor terechtgekomen bij Borussia Dortmund, dat in 2019 nog ruim 25 miljoen voor hem betaalde aan Borussia Mönchengladbach. Evenals Patrick van Aanholt, die overkomt van Galatasaray, wordt Hazard dinsdag verwacht in Eindhoven voor de medische keuring en afronding van zijn huurdeal.

Thorgan Hazard (29) gaat daarmee in de voetsporen treden van onder anderen Johan Devrindt, Guy François, Eric Gerets, Luc Nilis, Marc Degryse, Gilles De Bilde, Tom Van Mol, Davy Oyen, Timmy Simons, Dries Mertens, Timothy Derijck, Stijn Wuytens, Funso Ojo, Maxime Lestienne, Yorbe Vertessen, en Johan Bakayoko, Zakaria Bakkali, allemaal Belgen, die het rood-wit van PSV hebben gedragen of nog dragen.

Lukebakio

PSV heeft deze window nadrukkelijk naar onze zuiderburen gekeken bij de zoektocht naar versterking. Spits Fabio Silva, die in de eerste seizoenshelft actief was voor Anderlecht, is gehuurd van Wolverhampton Wanderers, er werd geflirt met Adnan Januzaj van FC Sevilla en volgens Belgische media heeft PSV ook pogingen ondernomen om zich te versterken met Dodi Lukebakio van Hertha BSC.

De Bundesligaclub zou twee biedingen van PSV op de aanvaller terzijde hebben gelegd. PSV heeft de afgelopen weken op meerdere borden geschaakt. Ook naar Viktor Tsygankov, Arnaut Danjuma, Anthony Elanga, Bryan Gil en Kamaldeen Sulemana werden lijntjes uitgegooid.