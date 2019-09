Turan ontsnapt aan celstraf na wapenincident

De Turkse middenvelder wordt momenteel door Barcelona verhuurt aan Istanbul Basaksehir en raakte in oktober van vorig jaar in opspraak toen hij de Turkse popster Berkay Sahin een gebroken neus had geslagen in een nachtclub. Later zou hij Berkay, die toen in het ziekenhuis lag, achterna zijn gegaan. Turan haalde zijn pistool in het ziekenhuis tevoorschijn en schoot in de grond om paniek te zaaien.

Voor die daden heeft de Turkse rechtbank de voetballer een celstraf opgelegd van twee jaar en acht maanden. Deze straf is echter voorwaardelijk. Turan hoeft de straf niet uit te zitten, tenzij hij binnen nu en vijf jaar een misdrijf pleegt. Zijn Turkse werkgever heeft Turan voor het incident een boete opgelegd van zo’n 400.000 euro.

Turan verkaste in 2015 van Atlético Madrid naar FC Barcelona voor 34 miljoen euro. Voor Blaugrana kwam hij 55 keer in actie, waarin hij vijftien keer tot scoren kwam. Met Barcelona won hij vijf prijzen: UEFA Supercup, Spaanse Supercup, Copa del Rey (2x) en de landstitel. Tevens kwam hij 100 keer in actie voor het nationale elftal van Turkije.