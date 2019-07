’Als Groenewegen lekker in zijn vel zit is hij favoriet’

Er liggen kansen voor Dylan Groenewegen in de massasprint Ⓒ BSR Agency

Amsterdam - „Dit is de langste rit uit de Tour, 230 kilometer. Er gaat een vluchtersgroep rijden, maar deze etappe gaat door de sprintersploegen gecontroleerd worden”, aldus Michael Boogerd in zijn dagelijkse vooruitblik voor Telesport over de (dit keer zevende) etappe in de Ronde van Frankrijk.