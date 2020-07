Mike Teunissen mist Strade Bianche en Milaan-Sanremo

De Limburger, vorig jaar de eerste geletruidrager in de Tour de France, kwam tijdens een trainingsrit rond het Franse Tignes ten val en moet nu rust houden, zo wees een scan in het ziekenhuis uit.

Teunissen geldt als een klassiekerspecialist en had in zowel de Strade Bianche (1 augustus) als Milaan-Sanremo (8 augustus) om de zege mee kunnen doen of van waarde kunnen zijn voor mede-kopman Wout Van Aert.

Koen Bouwman is door Jumbo-Visma aangwezen als vervanger van Teunissen. Hij stond al op de lijst alss reserve. Zodoende heeft hij ook al een coronatest ondergaan. Zoals iedereen binnen de ploeg bleek hij niet te zijn besmet.