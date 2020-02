Richard Krajicek baalt van Nederlandse tennissers

Toernooidirecteur Richard Krajicek kon het niet geloven dat er geen enkele Nederlander uit het kwalificatietoernooi zich had ingeschreven op de reservelijst. Alle deelnemers van de kwalificaties mogen zich daarop laten registreren. Het Nederlandse viertal Ryan Nijboer, Jesper de Jong, Botic van de Zandschulp en Miliaan Niesten verloor in het kwalificatietoernooi.

„Ik kan er écht niet bij. Ik geloof niet dat ik dit ooit heb meegemaakt”, zei Krajicek. „Dit was een ongelooflijke kans voor die jongens om in het hoofdtoernooi te spelen. Ik ben hier zelf ooit begonnen op een wildcard en weet hoe belangrijk dat kan zijn.”

Voor verliezers van de eerste ronde ligt een cheque van ruim 15 duizend euro klaar. „Het was een ongelooflijke kans, maar ik denk dat zij nog meer balen. Van dat geld kun je een half jaar tennissen”, aldus de directeur. „Als we geen wedstrijd op het centercourt hadden, was ik echt ’pissed’ geweest. Het is niet slim van de spelers én de coaches. Ze waren blijkbaar vergeten dat er woensdag ook eerste rondes zijn. Hopelijk hebben ze ervan geleerd en komt het niet meer voor.”

Door de walk-over werd de partij tussen Gilles Simon en Michail Koekoesjkin naar het centercourt verplaatst.